Fußballtransfers: Das ist der Torhüter-Plan des BVB - Was wird aus Ramaj?

Manfred Sedlbauer , Vincent Wuttke 06.12.2025 • 17:33 Uhr Der BVB verlängert mit Ersatzkeeper Meyer. Was bedeutet dies für die Zukunft von Diant Ramaj?

Unter der Woche überraschte der BVB durchaus mit der Vertragsverlängerung von Ersatzkeeper Alexander Meyer bis 2027. Damit könnte Borussia Dortmund in der kommenden Saison einen Torhüter zu viel im Kader haben.

Denn mit Gregor Kobel hat die unumstrittene Nummer eins ein Arbeitspapier bis 2028 und mit Diant Ramaj hat der BVB ein Juwel aktuell an Heidenheim verliehen.

Was wird aus Ramaj beim BVB?

Der 24-Jährige wurde für diese Saison abgegeben und Ramaj nutzt die Chance. Er absolvierte bisher alle Pflichtspiele über die volle Distanz und verdrängte den langjährigen Keeper Kevin Müller.

Nach SPORT1-Informationen ist der BVB sehr zufrieden mit der Entwicklung von Ramaj in Heidenheim. Die Entscheidung, ob er zurückkommt, nochmal weiter verliehen wird oder abgegeben wird, ist aber noch völlig offen.

Ramaj hatte in der vergangenen Spielzeit als Stammkeper mit Kopenhagen das Double in Dänemark gewonnen und dann eine überdeutliche Ansage gemacht. Er meinte: „Ich setze mich in Dortmund nicht auf die Bank!“