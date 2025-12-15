Fußballtransfers: Einer wie Woltemade für den VfB Stuttgart?

Manfred Sedlbauer , Thorsten Siegmund 15.12.2025 • 15:37 Uhr Der VfB Stuttgart hält Ausschau nach einem jungen, entwicklungsfähigen Stürmer – und hat jetzt einen Spieler im Visier, der an Nick Woltemade erinnert.

In zwei Wochen öffnet für die Vereine das Wintertransferfenster. Doch die Planungen und das Scouting nach dem nächsten großen Star schlafen bekanntlich nie. Auch nicht beim VfB Stuttgart.

Nach SPORT1-Informationen haben die Schwaben ein Auge auf einen ungarischen U19-Nationalspieler geworfen: Bendeguz Kovacs. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer sorgt bei AZ Alkmaar für Furore.

Früher Schritt ins Ausland – Ajax ließ ihn ziehen

Bereits 2021 wagte Kovacs den Schritt aus seiner Heimat Ungarn in die Niederlande. Über die Jugendmannschaft von Alphense Racing ging es für ihn in die U17 von Ajax Amsterdam.

Doch ausgerechnet in Amsterdam ließ man das Offensivtalent nach zwei Jahren ziehen – ein Schritt, den man dort inzwischen offenbar bereut. Kovacs wechselte zum Rivalen AZ Alkmaar.

In Alkmaar übertrifft Kovacs bislang alle Erwartungen. Für die U19 kommt er in dieser Saison auf 13 Tore in 12 Spielen, dazu glänzte er in der Youth League mit vier Treffern in vier Partien sowie einem Assist.

Bereits beim Weiterkommen gegen Aston Villa waren zahlreiche Scouts, auch seinetwegen, vor Ort. In der nächsten Runde wartet auf Kovacs und Alkmaar Anfang Februar nun Borussia Dortmund.

Einer wie Woltemade?

Der 18-Jährige durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften Ungarns und spielt aktuell für die U19.

Mit seiner Körpergröße von 1,99 Metern bringt Kovacs ein auffälliges Profil mit. Er überragt Nick Woltemade um einen Zentimeter, den ehemaligen RB-Stürmer Benjamin Sesko sogar um vier. Seine Statur, seine Beweglichkeit und seine Abschlussstärke erinnern an genau diesen Spielertyp.

Woltemade ist in Stuttgart nie wirklich ersetzt worden. Nach seinem Wechsel aus Bremen startete er bei den Schwaben durch, wurde innerhalb einer Saison Nationalspieler und ging schließlich für rund 75 Millionen Euro zu Newcastle United.

Dass der VfB Stuttgart Kovacs beobachtet, passt ins Beuteschema: jung, entwicklungsfähig, mit großem Potenzial. Ein Knackpunkt bleibt jedoch die fehlende Erfahrung auf höchstem Niveau.

Anders als etwa der Elversberger Younes Ebnoutalib, den der VfB ebenfalls auf dem Zettel hat. Der 22-Jährige erzielte in der 2. Liga in 16 Einsätzen elf Tore.

Bei Ebnoutalib soll allerdings Eintracht Frankfurt in der Pole-Position sein – der 22-Jährige tendiert wohl auch eher zu seiner Heimatstadt.

Juventus Turin macht Stuttgart Konkurrenz

Gerade deshalb könnte Kovacs in den Fokus rücken. Die Alkmaar-Verantwortlichen haben mit ihm einen klaren Plan, wollen ihn behutsam über die zweite Mannschaft in der zweiten niederländischen Liga, für die Profis aufbauen - spätestens im Sommer soll dieser Schritt folgen.

Ein Winter-Wechsel gilt als unrealistisch, eine mögliche Ablöse würde sich nach SPORT1-Informationen im niedrigen Millionenbereich bewegen – auch weil der Leistungsnachweis auf höchstem Niveau noch aussteht.