Fußballtransfers: Guardiola wohl vor 75-Millionen-Transfer!

SPORT1 24.12.2025 • 12:39 Uhr Manchester City will sich offenbar den nächsten teuren Star für die Offensive schnappen. Der Deal muss allerdings bald über die Bühne gehen, die Konkurrenz ist prominent.

Noch ist das Transferfenster nicht offiziell geöffnet, doch der erste teure Wechsel bahnt sich bereits an. Wie mehrere englische Medien berichten, zeigt Manchester City großes Interesse an Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth.

So schreibt unter anderem die BBC, dass sich der Klub von Startrainer Pep Guardiola in fortgeschrittenen Verhandlungen befindet - und im Rennen um den Rechtsaußen in der Pole-Position sein soll.

Neben City gelten auch Stadtrivale Manchester United, der FC Liverpool sowie Tottenham Hotspur als interessiert. Der 25-jährige Semenyo verfügt offenbar über eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 75 Millionen Euro. Diese soll aber nur bis zum 10. Januar gültig sein.

Citys neues Transferziel verlängerte gerade erst

In der Premier League beginnt die Transferphase wie auch in der Bundesliga am 1. Januar, dann könnte ein Deal frühestens über die Bühne gehen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)