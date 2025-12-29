Fußballtransfers: Kehrt Rüdiger zu Ex-Klub zurück?

SPORT1 29.12.2025 • 13:35 Uhr Antonio Rüdiger soll bei einem seiner Ex-Klubs auf der Liste stehen. Doch die Konkurrenz ist offenbar groß.

Antonio Rüdiger wird ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende bei Real Madrid immer mehr zu einer heißen Aktie auf dem Transfermarkt. Der deutsche Nationalspieler wird mit gleich mehreren Topklubs in Verbindung gebracht.

So schreibt die spanische Sportzeitung As, dass der FC Chelsea Interesse an einer Rückholaktion habe - und verweist dabei auch auf ähnliche Berichte aus England.

Rüdiger hatte von 2017 bis 2022 für die Blues gespielt und dabei unter anderem die Champions League gewonnen. Anschließend zog es den 32-Jährigen nach Madrid, wo er noch bis 2026 unter Vertrag steht.

Nicht nur Chelsea soll an Rüdiger dran sein

In der Türkei wird derweil über einen möglichen Wechsel zu Galatasaray Istanbul spekuliert, in Frankreich soll das Spitzenteam Paris Saint-Germain ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen haben.

Vor allem ein Wechsel im Winter erscheint allerdings eher unwahrscheinlich. Nach der neuerlichen langwierigen Verletzung von Éder Militao ist die Abwehrzentrale der Königlichen eher dünn besetzt (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).