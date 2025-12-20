Fußballtransfers: Mit 41! Thiago Silva kehrt zu Topteam in Europa zurück

Thiago Silva kehrt nach Europa zurück: Der langjährige brasilianische Nationalspieler wechselt zum portugiesischen Topteam FC Porto. Der Spitzenreiter der Liga Portugal gab die Verpflichtung des 41-Jährigen offiziell bekannt.
Die Rückkehr von Thiago Silva nach Europa ist perfekt. Mit 41 Jahren heuert der Brasilianer erneut bei einem Topteam an.
Silva hatte seinen Vertrag beim brasilianischen Traditionsklub Fluminense jüngst vorzeitig aufgelöst. Eigentlich stand er noch bis 2026 bei seinem Jugendklub im Wort.
Der Schritt nach Porto bedeutet für den Innenverteidiger nun die nächste Rückkehr: In Portugal hatte er einst seine erfolgreiche Europa-Karriere begonnen.
Silva lief unter anderem für Milan, Paris Saint-Germain und Chelsea auf. Mit den Blues gewann er in der Saison 2020/21 die Champions League. Mit Porto wird der Routinier in der Europa League auflaufen.