Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DARTS-WM
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
AFRIKA-CUP
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Fußballtransfers: Wird der BVB einen Reservisten los?

Wird der BVB einen Reservisten los?

Salih Özcan soll nach verschiedenen Medienberichten kurz vor einem Wechsel in die Türkei stehen. Der Mittelfeldspieler soll aber noch unschlüssig sein, ob er wirklich gehen will.
Niko Kovac hat den Ruf, dass er großen Wert auf Disziplin setzt. Eine Nachfrage eines Reporter auf die Störgeräusche, die zuletzt außerhalb des Platzes stattfanden, veranlasst dem BVB-Coach ein paar Dinge klarzus.tellen
SPORT1
Salih Özcan soll nach verschiedenen Medienberichten kurz vor einem Wechsel in die Türkei stehen. Der Mittelfeldspieler soll aber noch unschlüssig sein, ob er wirklich gehen will.

Bleibt er oder geht er? Die Personalie Salih Özcan bleibt bei Borussia Dortmund in der Wintertransferperiode eine spannende Aktie.

Laut verschiedenen türkischen Medienberichten soll der Mittelfeldspieler vor einem Wechsel in seine Heimat stehen.

Es wird sogar schon berichtet, dass ein Wechsel zu Besiktas Istanbul perfekt sein soll. Demnach soll sich der BVB mit Besiktas auf eine Ablösesumme von drei Millionen Euro geeinigt haben (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Wechsel Fix? Verwirrung um BVB-Star Özcan

Die Bild-Zeitung dementierte die Berichte aus der Türkei allerdings. Hier heißt es, dass Özcan seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag in Dortmund erfüllen wolle.

Der 27-Jährige spielt unter Trainer Niko Kovac eigentlich keine große Rolle mehr. Er wolle aber wohl nicht auf sein geschätztes Jahresgehalt von knapp fünf Millionen Euro verzichten.

In Dortmund wollen sie Özcan dagegen angeblich gerne von der Gehaltsliste bekommen und dazu auch noch eine kleine Ablöse generieren.

Deshalb will der BVB dem Bericht zufolge zeitnah das Gespräch mit dem Reservisten suchen, der in Dortmund über den Sommer hinaus definitiv keine Zukunft hat. In dieser Saison kam er bisher nur zu vier Kurzeinsätzen. Insgesamt stand er nur 21 Minuten auf dem Feld.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite