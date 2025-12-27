Fußballtransfers: Wird der BVB einen Reservisten los?

SPORT1 27.12.2025 • 09:11 Uhr Salih Özcan soll nach verschiedenen Medienberichten kurz vor einem Wechsel in die Türkei stehen. Der Mittelfeldspieler soll aber noch unschlüssig sein, ob er wirklich gehen will.

Bleibt er oder geht er? Die Personalie Salih Özcan bleibt bei Borussia Dortmund in der Wintertransferperiode eine spannende Aktie.

Laut verschiedenen türkischen Medienberichten soll der Mittelfeldspieler vor einem Wechsel in seine Heimat stehen.

Es wird sogar schon berichtet, dass ein Wechsel zu Besiktas Istanbul perfekt sein soll. Demnach soll sich der BVB mit Besiktas auf eine Ablösesumme von drei Millionen Euro geeinigt haben (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Wechsel Fix? Verwirrung um BVB-Star Özcan

Die Bild-Zeitung dementierte die Berichte aus der Türkei allerdings. Hier heißt es, dass Özcan seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag in Dortmund erfüllen wolle.

Der 27-Jährige spielt unter Trainer Niko Kovac eigentlich keine große Rolle mehr. Er wolle aber wohl nicht auf sein geschätztes Jahresgehalt von knapp fünf Millionen Euro verzichten.

In Dortmund wollen sie Özcan dagegen angeblich gerne von der Gehaltsliste bekommen und dazu auch noch eine kleine Ablöse generieren.