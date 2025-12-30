Wende bei FC Bayern und Brasilien-Youngster?

SPORT1 30.12.2025 • 14:37 Uhr Ist der FC Bayern doch nicht heiß auf Brasilien-Juwel Rayan? Ein Bericht legt dies nahe.

Unlängst berichtete das brasilianische Portal UOL, der FC Bayern stehe mit dem Traditionsklub Vasco da Gama in Verhandlungen über einen möglichen Wechsel von Brasilien-Juwel Rayan.

Dem soll aber nicht so sein: So schreibt die Sport Bild, dass die Münchner den 19-Jährigen zwar gescoutet, an einer Verpflichtung aktuell aber kein Interesse hätten. Der junge Offensivspieler soll zwar auf dem Zettel des Rekordmeisters stehen, eine Verpflichtung derzeit aber nicht aktiv verfolgt werden.

Schreckt hohe Ablöse Bayern ab?

Als möglicher Grund wird unter anderem die aufgerufene Ablösesumme von 50 Millionen Euro genannt. Zwar soll der Klub aus Rio de Janeiro verhandlungsbereit sein, allerdings wären auch 45 Millionen für einen Youngster ohne Erfahrung in Europa eine Menge Geld.