Zukunft beim FC Bayern: Upamecano lässt aufhorchen

Philipp Heinemann 14.12.2025 • 17:08 Uhr Dayot Upamecano spricht über seine Zukunft beim FC Bayern - und ein Szenario, das wohl einen Abschied bedeuten würde.

Dayot Upamecano hat sich zu seiner Zukunft geäußert - und dabei eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern als absolut möglich bezeichnet. Er könnte aber auch für andere Optionen offen sein, wie eine Antwort nahelegt.

Im Interview mit dem französischen Sender Téléfoot wurde der Verteidiger des deutschen Rekordmeisters gefragt, ob er gerne mit seinem Kumpel und Nationalmannschaftskollegen Ousmane Dembélé für den gleichen Verein spielen würde.

Upamecano erwiderte mit einem Lachen: „Warum nicht? Aber wir haben keine Eile.“

Der Bayern-Verteidiger blieb bei der Frage betont entspannt, dabei birgt sie eine gewisse Brisanz. Denn Dembélé spielt bekanntlich für Paris Saint-Germain - und damit einen Verein, der schon bald aktiv in den Poker um Upamecano einsteigen könnte.

Upamcano: Vertragsverlängerung beim FC Bayern möglich

Schon vor Wochen wurden in Frankreich Berichte laut, nach denen der französische Topklub bereit sei, dem 27-Jährigen ein Angebot zu unterbreiten, sollte sich dieser für einen Abschied aus Bayern entscheiden.

Upamecanos Vertrag läuft im Sommer aus, ab dem 1. Januar dürfen interessierte Vereine an ihn herantreten, ohne den FCB um Erlaubnis fragen zu müssen.