Brasilien-Talent vor BVB-Wechsel?

Moritz Pleßmann 17.01.2026 • 09:16 Uhr Borussia Dortmund soll vor der Verpflichtung eines brasilianischen Talents stehen. Nach Medienberichten besteht eine mündliche Einigung.

Steht Borussia Dortmund vor der Verpflichtung eines brasilianischen Talents?

Nach Informationen von Sky und Bild haben sich die Schwarz-Gelben mit dem 17 Jahre alten Kaua Prates mündlich über einen Transfer für den kommenden Sommer geeinigt.

Der Linksverteidiger, der aktuell noch bei Cruzeiro EC in seiner Heimat spielt, gilt auf seiner Position als vielversprechendes Talent.

BVB: Verstärkung auf der linken Seite

Laut Sky könnte der Deal noch an diesem Wochenende über die Bühne gehen, die Ablöse soll bei rund zwölf Millionen Euro liegen. Ein erstes Angebot über etwa zehn Millionen Euro habe Cruzeiro zunächst abgelehnt.

Prates spielt seit Mai 2025 bei den Profis des brasilianischen Erstligisten, wo er schon in der Jugend auflief. Mit der U17-Nationalmannschaft Brasiliens wurde er im April Südamerikameister.