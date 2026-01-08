Darum ist das Fenster für Transfers in diesem Winter länger offen

SPORT1 08.01.2026 • 21:32 Uhr Seit dem 1. Januar ist das Wintertransferfenster offiziell geöffnet. Es schließt in diesem Jahr erst am 2. Februar - aber warum ist das so?

National wie international sind die Klubs derzeit auf der Suche nach Verstärkung für ihre Kader. Seit dem 1. Januar ist das Wintertransferfenster offiziell geöffnet, Vereine dürfen neue Spieler verpflichten. Allerdings schließt es in Deutschland nicht wie gewohnt am 31. Januar.

Die zweite Wechselperiode in der laufenden Saison endet erst am 2. Februar. Bis 20 Uhr sind Transfers zu deutschen Klubs möglich. Doch warum ist das so?

Deadline Day in den Top-5 Ligen am gleichen Tag

Der Grund ist simpel: Der 31. Januar fällt auf einen Samstag, wodurch die meist wilde Endphase des Transferfensters auf einen Spieltag fallen würde. Daher hat man sich dazu entschieden, die Wechselphase um zwei Tage zu verlängern und an einem Montag enden zu lassen.

Die ersten Ligen in England, Spanien, Italien und Frankreich handhaben es fast alle genauso, lediglich in der spanischen La Liga endet das Wechselfenster nicht um 20 Uhr, sondern erst um Mitternacht.

Abweichendes Transferfenster in den USA

In weiteren Ländern gelten andere Regeln: In den Niederlanden und Portugal endet die Wechselperiode am 3. Februar, in Österreich, Griechenland und der Türkei am 6. Februar und in der Schweiz am 16. Februar.

Aufgrund anderer Ligastrukturen gibt es beispielsweise in den USA, Schweden und Norwegen auch komplett andere Transferfenster. Die neue Saison in den USA startet am 21. Februar, weshalb die Klubs dort bis zum 26. März Spieler verpflichten können.

Deadline für vereinslose Spieler

In Schweden dürfen die Vereine zwischen dem 29. Januar und dem 25. März transferieren. In Norwegen ist der Zeitraum vom 30. Januar bis zum 31. März vorgesehen.