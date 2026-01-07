FC-Bayern-Boss mit klarer Goretzka-Ansage

SPORT1 07.01.2026 • 17:50 Uhr Um Leon Goretzka gibt es etliche Transfergerüchte - nun ist klar, wie seine unmittelbare sportliche Zukunft aussieht.

Leon Goretzka soll den FC Bayern im Winter nicht verlassen. Wie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bestätigte, will der Rekordmeister den deutschen Nationalspieler aktuell nicht abgeben.

„Wir planen auch die Rückrunde mit Leon“, sagte Dreesen im Interview mit T-Online.de.

FC Bayern: Goretzka mit Topklubs in Verbindung gebracht

Zuletzt hatten sich etliche Transfergerüchte um Goretzka gerankt. Der 30-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, wurde mit der SSC Napoli, den Tottenham Hotspur, Atlético Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Die Bayern hatten in Person von Max Eberl aber schon vor der Winterpause betont, dass man keinen Spieler abgeben wolle. Ob Goretzka über die Saison hinaus beim Bundesliga-Champion bleibt, ist offen.