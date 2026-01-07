Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
AFRIKA-CUP
US-SPORT
DARTS-WM
WINTERSPORT
TENNIS
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

FC-Bayern-Boss mit klarer Goretzka-Ansage

Bayern-Boss mit Goretzka-Ansage

Um Leon Goretzka gibt es etliche Transfergerüchte - nun ist klar, wie seine unmittelbare sportliche Zukunft aussieht.
Nachdem Aleksandar Pavlovic immer wieder den Vorzug vor Leon Goretzka im Mittelfeld erhielt, äußert sich FCB-Sportdirektor Christoph Freund zu der Zukunft des 30-Jährigen.
SPORT1
Um Leon Goretzka gibt es etliche Transfergerüchte - nun ist klar, wie seine unmittelbare sportliche Zukunft aussieht.

Leon Goretzka soll den FC Bayern im Winter nicht verlassen. Wie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bestätigte, will der Rekordmeister den deutschen Nationalspieler aktuell nicht abgeben.

„Wir planen auch die Rückrunde mit Leon“, sagte Dreesen im Interview mit T-Online.de.

FC Bayern: Goretzka mit Topklubs in Verbindung gebracht

Zuletzt hatten sich etliche Transfergerüchte um Goretzka gerankt. Der 30-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, wurde mit der SSC Napoli, den Tottenham Hotspur, Atlético Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Die Bayern hatten in Person von Max Eberl aber schon vor der Winterpause betont, dass man keinen Spieler abgeben wolle. Ob Goretzka über die Saison hinaus beim Bundesliga-Champion bleibt, ist offen.

In der laufenden Spielzeit kommt der Mittelfeldspieler auf 23 Einsätze, eine Torbeteiligung war ihm bisher nicht vergönnt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite