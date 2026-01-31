Fußballtransfers: Abgang von Bayern-Talent offiziell

Aufstiegsaspirant Darmstadt 98 hat die Verpflichtung von Bayern-Talent Grayson Dettoni bekanntgegeben. Wie die Lilien mitteilten, wechselt der Innenverteidiger auf Leihbasis bis Saisonende zum Zweitligisten.
Abgang von Bayern-Talent offiziell
„Ich freue mich sehr über meinen Wechsel nach Darmstadt und über die Chance, ab sofort ein Teil eines ambitionierten Zweitligisten zu sein. Es ist mein Ziel, mich möglichst schnell an das Niveau zu gewöhnen und ich werde versuchen, an jedem Tag dazuzulernen. Ich bin sicher, dass ich bei den Lilien den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen kann“, wird der 20-Jährige in einer Vereinsmitteilung der Lilien zitiert.
Dettoni wechselt aus München nach Darmstadt
Dettoni kam für die Münchner Zweitvertretung in der laufenden Saison auf neun Pflichtspiel-Einsätze in der Regionalliga Bayern. „Grayson passt hervorragend zu dem Anforderungsprofil, nach dem wir in diesem Winter für die Innenverteidigung gesucht haben“, betonte Sportdirektor Paul Fernie.
„Er ist ambitioniert, gleichzeitig aber auch extrem lernwillig und bereit, seine vorgesehene Rolle anzunehmen und Druck auf die Konkurrenz auszuüben. Er wurde beim FC Bayern bestens ausgebildet, besitzt ein bemerkenswertes Spielverständnis und hat eine gute Entscheidungsfindung mit dem Ball. Er verteidigt gerne nach vorne und verfügt über die richtige Mentalität, um seine direkten Duelle gewinnen zu können. Wir sind glücklich, mit ihm eine weitere Option in unserem Kader zu haben.“
Erfolglose Leihe nach Zürich
Dettoni durchlief beim deutschen Rekordmeister seit 2017 alle Jugendmannschaften und feierte im September 2023 sein Debüt für die Bayern-Amateure. Insgesamt stand der US-Amerikaner in 45 Regionalligaspielen für die Münchner auf dem Feld.
Im Januar 2025 wurde Dettoni an den Grasshopper Club Zürich verliehen, wo er sechsmal für die U21 der Schweizer zum Einsatz kam. Im Sommer 2025 kehrte er nach München zurück.