Fußballtransfers: Barca-Rückkehr mit Verzögerung offiziell

Felix Kunkel 13.01.2026 • 17:50 Uhr Joao Cancelo kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Portugiese wird aber etwas später als geplant beim FC Barcelona vorgestellt.

Bereits am Montag absolvierte Joao Cancelo den Medizincheck beim FC Barcelona - jetzt ist der Transfer endgültig in trockenen Tüchern. Wie die Katalanen rund 22 Stunden nach der ersten Mitteilung bekannt gaben, läuft der portugiesische Außenverteidiger wieder für die Blaugrana auf.

Demnach haben sich Barca und der saudische Klub Al-Hilal auf eine Ausleihe des portugiesischen Außenverteidigers bis zum Ende der Saison geeinigt. Der 31-Jährige wird im Team von Trainer Hansi Flick die Rückennummer zwei tragen.

Kurios: In der Mitteilung am Montag hatte Barcelona noch angekündigt, dass Cancelo am Dienstag um 13 Uhr seinen Vertrag unterschreiben und anschließend vor die Presse treten werde. Dies geschah nun allerdings erst rund drei Stunden später.

Spanischen Medien zufolge ist die Verspätung auf fehlende Dokumente zurückzuführen, auf die Al-Hilal noch gewartet haben soll.

Cancelo kehrt zum FC Barcelona zurück

Cancelo spielte bereits von Januar 2023 bis Juni 2024 auf Leihbasis für Barcelona. Beim saudischen Klub Al Hilal besitzt der Rechtsfuß noch einen Vertrag bis 2027.

Auch für den FC Bayern lief Cancelo in der Vergangenheit schon auf. Im Winter 2023, damals noch bei Manchester City unter Vertrag, wurde Cancelo für ein halbes Jahr nach München verliehen.