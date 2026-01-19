Fußballtransfers: BVB-Talent vor Absprung? Ricken bestätigt Gespräche

SPORT1 19.01.2026 • 20:52 Uhr Ein Offensiv-Juwel könnte Borussia Dortmund noch im Winter verlassen. Außerdem reagiert BVB-Boss Lars Ricken auf Gerüchte um ein brasilianisches Talent.

Passiert während des Transferfensters noch etwas im Kader von Borussia Dortmund? Vor dem Abflug zum Champions-League-Duell bei den Tottenham Hotspur hat BVB-Boss Lars Ricken auf zwei Gerüchte reagiert.

Zum einen wurde in den vergangenen Tagen Julien Duranville mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Nach SPORT1-Informationen arbeiten die Verantwortlichen daran, den Belgier noch per Leihe abzugeben.

Kommt ein brasilianisches Talent zum BVB?

„Wir sind in Gesprächen, weil er in einem Alter ist, in dem er spielen muss“, bestätigte Ricken, aber fügte hinzu: „Sie sind aber noch nicht so weit, deswegen ist er auch dabei. Wir werden sehen.“

Hinzu hieß es zuletzt, dass die Dortmunder Interesse daran hätten, Kaua Prates von EC Cruzeiro zu verpflichten. Er ist 17 Jahre alt und spielt auf der Linksverteidigerposition.