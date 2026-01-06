Früherer FC-Bayern-Star kurz vor Rückkehr zu Ex-Klub

Newsticker
Cancelo kurz vor Rückkehr zu Ex-Klub

Das Transfer-Hickhack um den früheren Bayern-Star Joao Cancelo scheint ein Ende gefunden zu haben. Er schließt sich wohl dem FC Barcelona an.
Daniel Höhn
Das Transfer-Hickhack um den früheren Bayern-Star Joao Cancelo scheint ein Ende gefunden zu haben. Er schließt sich wohl dem FC Barcelona an.

Das Transfer-Chaos um den früheren Bayern-Star Joao Cancelo scheint beendet. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano via X verkündete, leiht der FC Barcelona Cancelo bis zum Saisonende von Al Hilal aus Saudi-Arabien aus.

Barca zahlt angeblich vier Millionen Euro Leihgebühr. Eigentlich hatte Inter Mailand bereits eine mündliche Einigung mit Al Hilal, jedoch wollte Cancelo nur zu Barcelona.

„Es ist noch nicht erledigt. Wenn es vollbracht ist, bin ich glücklich“, sagte Barca-Trainer Hansi Flick zu dem wohl bevorstehenden Deal.

Nur Cancelos Unterschrift fehlt noch

Barca hat am Montag eine vorläufige mündliche Vereinbarung mit Al-Hilal, dem aktuellen Verein des portugiesischen Außenverteidigers, über seine Ausleihe bis zum Ende der Saison getroffen, wie Quellen des FC Barcelona und aus dem Umfeld des Spielers bestätigten. Das meldet Mundo Deportivo.

Wie die Zeitung weiter berichtet, hatte Inter starken Druck auf Cancelo ausgeübt und bereits eine mündliche Vereinbarung mit Al Hilal erzielt. Doch der Portugiese bremste den Transfer und wartete auf eine Reaktion von Barca – offenbar erfolgreich.

Um den Wechsel zu realisieren, wird Cancelo auf einen Teil seines Gehalts verzichten. Barca kann den Transfer auch nur stemmen, da Andreas Christensen wegen eines Bänderanrisses länger ausfällt und so Geld für Cancelo frei wird.

Im Supercup wird Cancelo noch nicht zum Einsatz kommen, dennoch bestätigte Trainer Hansi Flick, dass der 31-Jährige eine gute Verstärkung sei. So entsteht Konkurrenz für Koundé und Balde.

Cancelo hatte bereits 2023/24 als Leihgabe von Manchester City für Barcelona gespielt.

