Fußballtransfers: Kehrtwende bei Leihgabe des FC Bayern?

SPORT1 08.01.2026 • 14:47 Uhr Joao Palhinha ist bei Tottenham Hotspur lange eine feste Größe - doch zuletzt verlor er seinen Stammplatz - hat dies nun Konsequenzen für den FC Bayern?

Kommt Joao Palhinha im Sommer zurück zum FC Bayern? Ein Bericht aus England legt nahe, dass die Tottenham Hotspur derzeit dazu neigen, den Mittelfeldspieler nicht fest zu verpflichten.

An den englischen Erstligisten ist Palhinha noch bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Nach einem starken Start in die Spielzeit hat er seinen Platz in der ersten Elf zuletzt verloren. Nur in zwei der letzten sieben Liga-Spiele stand er von Beginn auf dem Platz.

Wie teamSPORT nun berichtet, geht die Tendenz bei Tottenham daher eher gen Abschied. Die Kaufoption liegt demnach in einer Höhe von rund 30 Millionen Euro. Nach zahlreichen guten Leistungen in der ersten Saisonhälfte standen die Zeichen noch auf einem endgültigen Transfer.

FC Bayern zahlte 50 Millionen für Palhinha

Wichtige sportliche Pluspunkte sammelte Palhinha jüngst beim Spiel gegen Bournemouth. Dabei stand der Portugiese über die volle Distanz auf dem Platz und durfte ein erstaunliches Traumtor bejubeln. Allerdings ging die Partie auch mit 2:3 verloren.