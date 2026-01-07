Premier League: Ex-Bayern-Star glänzt mit Traumtor

Maximilian Lotz 07.01.2026 • 22:40 Uhr Joao Palhinha sorgt mit einem absoluten Traumtor in England für Aufsehen.

Mit einem Kunstschuss hat der Ex-Münchner Joao Palhinha in der Premier League für ein Highlight gesorgt.

Per Fallrückzieher traf der Portugiese für die Spurs zum zwischenzeitlichen Ausgleich (78.) beim AFC Bournemouth - doch trotz des sehenswerten Treffers kassierten die Nordlondoner eine knappe 2:3 (1:2)-Last-Minute-Niederlage.

„Ein Stück Kunst“: Ex-Bayern-Star glänzt mit Traumtor

Nach einer Ecke bekamen die Cherries den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Mit dem Rücken zum Tor setzte Palhinha dann an der Fünfmeterraum-Ecke zum Fallrückzieher an - mit Erfolg. Der Ball schlug unter der Latte ein und ließ die Gäste auf einen Punktgewinn hoffen.

„Schöner geht’s nicht. Wahnsinn. Atemberaubend. Ein Gemälde. Ein Stück Kunst. Traumhaft“, sagte Sky-Kommentator Marcel Meinert. „Definitiv einer der schönsten Treffer seiner Karriere.“

Für die BBC war der Treffer ein Anwärter auf das Tor der Saison. Doch am Ende war das Kunstwerk wertlos.

Denn in der Nachspielzeit erzielte Antoine Semenyo (90.+5) den Siegtreffer - es dürfte wohl das Abschiedsgeschenk des Angreifers gewesen sein.

Semenyo soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zu Manchester City stehen.

Ex-Bayern-Star Tel beendet Durststrecke

Es war der Schlusspunkt einer turbulenten Partie. Der Ex-Bayern-Star Mathys Tel (5.) hatte die Spurs mit seinem ersten Tor seit zwei Monaten in der Anfangsphase in Führung gebracht.