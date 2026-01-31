Fußballtransfers: Klose schnappt sich Bayern-Talent

SPORT1 31.01.2026 • 15:59 Uhr Der 1. FC Nürnberg sichert sich die Dienste von Bayern-Talent Javier Fernández. Der Spanier wechselt leihweise in die 2. Bundesliga.

Der 1. FC Nürnberg hat die Verpflichtung von Bayern-Talent Javier Fernández bekanntgegeben. Wie die Franken am Samstag mitteilten, wechselt der 19 Jahre alte Spanier bis zum Ende der Saison auf Leihbasis ins deutsche Unterhaus.

Gleichzeitig verlängerte der FC Bayern den Vertrag mit dem Mittelfeldspieler bis Juni 2028. „Javier Fernández war im Jahr 2025 leider lange Zeit aufgrund einer Verletzung nicht einsatzfähig, ist jetzt aber wieder 100 Prozent fit und bereit für den Profifußball. Er ist ein sehr guter Fußballer, ein physisch starker Mittelfeldspieler, der als Führungsspieler in jeder seiner Mannschaften vorangeht“, wird Bayerns Sportdirektor Christoph Freund zitiert.

Fernández kam aus Madrid nach München

Fernández selbst fühlt sich in München „sehr wohl und freue mich, auch in den kommenden Jahren bei einem der größten Clubs der Welt zu spielen. Jetzt möchte ich die Möglichkeit beim 1. FC Nürnberg nutzen, um Spielpraxis in der 2. Bundesliga zu sammeln und mich weiterzuentwickeln.“