Fußballtransfers: Mislintat schnappt sich BVB-Talent

Moritz Pleßmann 03.01.2026 • 16:31 Uhr Fortuna Düsseldorf und der neue Sportvorstand Sven Mislintat schlagen auf dem Transfermarkt zu. Vom BVB kommt ein Stürmer, um die Offensive zu stärken.

Sven Mislintat ist in seiner neuen Rolle als Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf weiter auf Einkaufstour. Nach Satoshi Tanaka ist nun der nächste Neuzugang fix.

Jordi Paulina wechselt demnach von der Reserve von Borussia Dortmund zum Zweitligisten. Der 21-Jährige soll nach Sky-Informationen rund 400.000 Euro Ablöse kosten. Der BVB hat zusätzlich eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent und eine Rückkaufoption.

Paulina, Nationalspieler des deutschen WM-Gegners Curaçao, absolvierte in der laufenden Saison elf Spiele in der Regionalliga West und erzielte dabei sieben Treffer.