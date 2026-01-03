Fußballtransfers: Mislintat schnappt sich BVB-Talent

Sven Mislintat ist in seiner neuen Rolle als Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf weiter auf Einkaufstour. Nach Satoshi Tanaka ist nun der nächste Neuzugang fix.
Mislintat schnappt sich BVB-Talent
Fortuna Düsseldorf und der neue Sportvorstand Sven Mislintat schlagen auf dem Transfermarkt zu. Vom BVB kommt ein Stürmer, um die Offensive zu stärken.
Jordi Paulina wechselt demnach von der Reserve von Borussia Dortmund zum Zweitligisten. Der 21-Jährige soll nach Sky-Informationen rund 400.000 Euro Ablöse kosten. Der BVB hat zusätzlich eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent und eine Rückkaufoption.
Jordi Paulina vom BVB zu Fortuna Düsseldorf
Paulina, Nationalspieler des deutschen WM-Gegners Curaçao, absolvierte in der laufenden Saison elf Spiele in der Regionalliga West und erzielte dabei sieben Treffer.
Mislintat kennt Paulina noch aus seiner Zeit beim BVB (Mai 2024 bis Februar 2025) und wollte den Mittelstürmer wohl unbedingt verpflichten. Offensive Qualitäten suchen die Fortunen in der aktuellen Saison nämlich vergeblich. Mit lediglich 15 Treffern stellen sie die schlechteste Offensive der 2. Bundesliga.