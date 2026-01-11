Fußballtransfers: Neuer Klub für Balotelli

Mario Balotelli wird seine Karriere fortsetzen und fortan außerhalb Europas auf dem Platz stehen.
Neuer Klub für Balotelli
Wie Al-Ittifaq FC, Zweitligist aus der Wüsten-Metropole Dubai, am Samstag bekannt gab, wird der Italiener ab sofort in den Vereinigten Arabischen Emiraten auflaufen.
Balotelli wechselt in die Zweitklassigkeit
Balotelli spielte zuletzt für den italienischen Klub Genua CFC, war seit Juli 2025 allerdings vereinslos.
Al-Ittifaq FC gehört derzeit der zweitklassigen UAE League Division 1 an und ist dort Tabellenletzter. Geführt wird der Verein vom Italiener Pietro Laterza, weshalb auch der Kontakt zum Stürmer zustande kam. Der Verein trägt seine Heimspiele in einem Stadion aus, das gerade einmal 550 Zuschauern Platz bietet.
Mit seinem Wechsel nach Dubai wird Balotelli für den 14. Verein seiner Profi-Laufbahn auflaufen. Der 35-Jährige spielte unter anderem für Manchester City, AC Mailand und den FC Liverpool. Mit der italienischen Nationalmannschaft wurde er 2012 Vize-Europameister.
Wie er im Oktober verriet, träume er weiterhin von einem Comeback für die Squadra Azzurra: „Ich möchte immer noch für die Nationalmannschaft spielen“, sagte der 35-Jährige im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport. Insgesamt kam er in 36 Länderspielen zum Einsatz und schoss dort 14 Tore.