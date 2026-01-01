Früherer Bayern-Kultprofi wagt neues Abenteuer

Maximilian Lotz 01.01.2026 • 18:44 Uhr Beim FC Bayern war Roque Santa Cruz einst ein umschwärmter Jungstar und Kultprofi. Auch mit 44 Jahren denkt der Offensivspieler noch nicht ans Aufhören.

Als Roque Santa Cruz 2016 im Herbst seiner Karriere in seine Heimat Paraguay zurückkehrte, wollte er seine Laufbahn eigentlich zeitnah ausklingen lassen.

Doch auch zehn Jahre später spielt der einstige Jung- und Kultstar des FC Bayern des FC Bayern immer noch. So ähnlich wie der ewige Noriaki Kasai im Skispringen scheint Santa Cruz nicht loslassen zu können: Mit 44 Jahren stürzt sich der Offensivspieler nun in ein neues Abenteuer.

Santa Cruz unterschrieb bei Club Nacional einen Vertrag über ein Jahr. „Er kommt, um seine ganze Erfahrung und Führungsstärke einzubringen und um nach Erfolg zu streben“, schrieb sein neuer Verein am Neujahrstag in den sozialen Medien und begrüßte Santa Cruz in seinem „neuen Zuhause“.

Ex-Bayern-Star Santa Cruz als „Neujahrsgeschenk“

Das Nachrichtenportal ABC schrieb von einem „Neujahrsgeschenk bei Nacional“. Sein neuer Trainer Felipe Giménez ist ebenfalls Jahrgang 1981. Beide durchliefen die Jugend von Olimpia und kennen sich auch aus gemeinsamen Zeiten in Jugendnationalmannschaften Paraguays.

Nach Engagements bei Olimpia Asunción und zuletzt Club Libertad Asunción ist es für Santa Cruz die dritte Station seit seiner Rückkehr in seine Heimat.

„Viele Jungs hier in Paraguay hatten mich (...) als Idol betrachtet - aber nie live gesehen! Das wollte ich ändern“, erklärte Santa Cruz vor einiger Zeit seine Motivation in einem Interview mit der Sport Bild.

Santa Cruz wollte „eigentlich nur noch sechs Monate spielen“

Er habe „eigentlich nur noch sechs Monate spielen“ wollen, als er im Sommer 2016 vom mexikanischen Klub CD Cruz Azul zu seinem Jugendklub Olimpia gewechselt war, doch er fühlte sich weiterhin fit. Auch von Knieproblemen, die ihn zu Bayern-Zeiten plagten, war keine Rede mehr. Es motiviere ihn auch, dass seine Söhne „ihren Papa noch gut kicken sehen können“. Santa Cruz hat vier Kinder, von denen zwei mittlerweile erwachsen sind.

Bis Ende 2021 hatte sich Santa Cruz in dem südamerikanischen Land schon für seinen Jugendverein Olimpia als Dauerbrenner unter Beweis gestellt, kam dort in 175 Partien auf 68 Tore. Anschließend gelangen ihm in drei Jahren in 157 Spielen für Libertad 27 Treffer.

„Ich Roque!“ Santa Cruz bekam zu Bayern-Zeiten eigenen Song

1999 war der Stürmer zum FC Bayern gewechselt, verbuchte beim Rekordmeister in 238 Spielen 51 Tore (21 Vorlagen) und wurde fünfmal Deutscher Meister, viermal Pokalsieger sowie einmal Champions-League-Sieger (2001).

Die Münchner Rockband Sportfreunde Stiller widmete dem Rekordtorschützen der paraguayischen Nationalmannschaft (32 Tore in 112 Partien) sogar seinerzeit einen eigenen Song mit dem Titel „Ich Roque!“ Es war das Jahr 2004 - 21 Jahre her mittlerweile.

2007 zog es Santa Cruz dann zu den Blackburn Rovers (80 Spiele/29 Tore) in die Premier League, ehe Stationen bei Manchester City (2009 / 24 Spiele, vier Tore) und beim FC Malaga (2013 / 109 Spiele, 26 Tore) folgten.