FC Bayern: Offensivspieler so gut wie weg - interessante Details enthüllt

SPORT1 01.02.2026 • 22:18 Uhr Der ausgeliehene Bayern-Profi Bryan Zaragoza steht kurz vor einem Wechsel nach Italien.

Bryan Zaragoza steht unmittelbar vor einem Wechsel zur AS Rom, das berichten Sky und italienische Medien übereinstimmend. Der Spanier ist aktuell vom FC Bayern an Celta Vigo ausgeliehen, hat sich aber offenbar mit der Roma geeinigt.

Und auch die Bayern sollen dem Deal bereits zugestimmt haben, schreibt der Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach wird Zaragoza bis Saisonende verliehen, die Vereinbarung sieht aber auch eine Kaufoption vor, die verpflichtend werden könnte. Celta Vigo soll zudem finanziell für den Leihabbruch entschädigt werden.

Zaragoza noch bis 2029 an Bayern gebunden

Die Bild-Zeitung nennt einige Details zu dem Transfer. So überweise Rom drei Millionen Euro an Celta Vigo. Die Kaufoption soll bei einer Höhe von 13,5 Millionen Euro liegen.

Genannt wird auch, wie aus der Kaufoption eine Kaufpflicht werden soll: Zaragoza müsse mindestens 50 Prozent der möglichen Einsatzminuten auf dem Platz absolvieren und sich mit Rom für die Europa League qualifizieren. Bayern hat insgesamt rund 17 Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler ausgegeben.

Zaragoza stand in der laufenden Saison in 26 Spielen auf dem Platz und brachte es dabei auf sechs Scorerpunkte. Der Deal soll bis zur Schließung des Transferfensters am 2. Februar über die Bühne gehen.