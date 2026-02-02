Fußballtransfers: Nächster Schalke-Coup bahnt sich an

Manfred Sedlbauer , Niklas Trettin 02.02.2026 • 11:28 Uhr Nach Edin Dzeko, Dejan Ljubicic und Kevin Müller steht der FC Schalke 04 vor der nächsten Verpflichtung. Ein ehemaliges Talent von Paris Saint-Germain soll kommen.

Der FC Schalke 04 steht vor dem nächsten Transfercoup. Am Deadline Day wollen die Königsblauen die Verpflichtung von Adil Aouchiche unter Dach und Fach bringen. SPORT1 kann entsprechende Berichte von Sky und der Funke Mediengruppe bestätigen.

Zurzeit steht der 23 Jahre alte Offensivspieler noch leihweise beim schottischen Erstligisten FC Aberdeen unter Vertrag. Sein Stammverein ist Premier-League-Klub AFC Sunderland, die Leihe soll vorzeitig beendet werden, um den Wechsel nach Gelsenkirchen zu ermöglichen.

In der laufenden Saison kam Aouchiche für Aberdeen in 20 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer. Auf Schalke würde der Franzose auf alte Bekannte treffen: Cheftrainer Miron Muslic kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten bei Plymouth Argyle, zudem gilt Kaderplaner Max Lüftl als treibende Kraft hinter dem Transfer.

Aouchiche debütierte unter Tuchel bei PSG

Aouchiche ist ein technisch versierter, flexibel einsetzbarer Offensivspieler mit starken Eins-gegen-eins-Qualitäten.

Seine fußballerische Ausbildung genoss er bei Paris Saint-Germain, wo er in der Saison 2019/20 bereits im Alter von 17 Jahren drei Pflichtspiele unter Thomas Tuchel an der Seite von Stars wie Kylian Mbappé und Edinson Cavani absolvierte. Wenig später verließ er den Klub jedoch – sehr zum Missfallen des damaligen PSG-Trainers.