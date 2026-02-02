Bundesliga: Überraschender Transfer-Paukenschlag am Deadline Day!

Johannes Vehren 02.02.2026 • 10:09 Uhr RB Leipzig verkündet einen Überraschungstransfer. Die Bullen holen ein DFB-Juwel aus England.

Paukenschlag bei RB Leipzig! Wie der Bundesligist am Montagmorgen bekannt gegeben hat, wird Brajan Gruda per Leihe bis zum Saisonende von Brighton & Hove Albion zu den Bullen wechseln. In Leipzig wird der 21 Jahre alte Offensivspieler die Nummer 10 tragen.

„Als sich die Möglichkeit ergeben hat, Brajan jetzt zu leihen, waren wir sofort Feuer und Flamme. Wir haben ihn schon seit mehreren Jahren auf dem Schirm und hätten ihn 2024 gern nach Leipzig geholt. Auch danach ist der Kontakt nie abgerissen. Umso glücklicher sind wir jetzt, auch wenn es sich zunächst um eine Leihe handelt. Wir sehen Brajan auf der Acht und der Zehn, wo er uns noch mehr Möglichkeiten gibt“, sagte Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer.

Gruda „wollte unbedingt zu Leipzig wechseln“

Er fügte hinzu: „Er bringt einen guten Speed mit, ist technisch versiert und kreativ, hat dazu eine starke Ballkontrolle. Mit seiner Einstellung, seinem Einsatz und seiner Physis passt er auch im Defensivverhalten zu unserem Stil. Er hat in der Premier League regelmäßig gespielt, insofern ist er fit und wird kaum Eingewöhnungszeit benötigen.“

Gruda selbst freut sich sehr über den Transfer: „Ich wollte unbedingt zu RB Leipzig wechseln, als klar war, dass für mich ein Winterwechsel möglich ist. RBL ist zum einen ein absoluter Topclub in Deutschland, zum anderen passt der Spielstil perfekt zu mir.“

DFB-Juwel kennt bereits viele seiner neuen Mitspieler

Der ehemalige Spieler des 1. FSV Mainz 05 betonte, dass er sich topfit fühle: „Ich kenne bereits viele meiner neuen Mitspieler aus der Nationalmannschaft sowie der Bundesliga und möchte helfen, RB Leipzig wieder zurück nach Europa zu bringen.“

Der 19-malige deutsche U21-Nationalspieler kommt mit der Erfahrung aus 39 Erstligaspielen, zwei Toren und fünf Vorlagen in Englands höchster Spielklasse nach Leipzig.

Gruda wird zum Rekordtransfer

Vor seinem Wechsel zu Brighton & Hove Albion absolvierte der Linksfuß 30 Bundesligapartien für den 1. FSV Mainz 05. Dabei erzielte er vier Treffer und legte drei weitere vor.

Leipzig tütet zweiten Deal ein