Fußballtransfers: Spektakulärer Plan! Messi-Rückkehr nach Argentinien?

Curdt Blumenthal 05.02.2026 • 11:51 Uhr Lionel Messi ist noch bis 2028 an Inter Miami gebunden. Ein argentinischer Erstligist arbeitet jedoch an einem spektakulären Plan.

Der argentinische Erstligist Newell’s Old Boys arbeitet laut eigenen Angaben an der Rückkehr von Lionel Messi – zumindest für ein paar Wochen.

„Dieses Projekt geht über Newell’s hinaus. Es ist ein Projekt der Stadt Rosario, der Provinz und des argentinischen Fußballs“, sagte Vereins-Vizepräsident Juan Manuel Medina dem argentinischen Fernsehsender TN.

Messi hatte seinen Jugend- und Heimatverein in Argentinien bereits im Alter von nur 13 Jahren in Richtung FC Barcelona verlassen. Dort spielte der argentinische Nationalspieler bis 2021. Danach lief er zwei Saisons für Paris Saint-Germain auf.

Messi bis 2028 in Miami - temporäre Rückkehr in der Winterpause?

Der Superstar spielt heute für den MLS-Klub Inter Miami, wo er seinen Vertrag zuletzt bis Ende 2028 verlängert hat. Geplant ist Messis befristete Rückkehr zu Newell’s Old Boys vermutlich in der Winterpause der MLS, die von Mitte Dezember bis Mitte Februar 2027 andauert.

Vizepräsident Medina betonte, dass es bereits Gespräche mit Messis Umfeld gegeben haben soll – wenn auch mit ungewissem Ausgang.