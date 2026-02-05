Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
OLYMPIA
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
HANDBALL
WINTERSPORT
TENNIS
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Fußballtransfers: Spektakulärer Plan! Messi-Rückkehr nach Argentinien?

Messi-Rückkehr nach Argentinien?

Lionel Messi ist noch bis 2028 an Inter Miami gebunden. Ein argentinischer Erstligist arbeitet jedoch an einem spektakulären Plan.
Drei Tage lang versetzte Lionel Messi Indien in den Ausnahmezustand. Zum Abschluss seiner Reise bedankte sich der Superstar für die "verrückte" Liebe und kündigte an, für ein Match zurückzukehren.
Curdt Blumenthal
Lionel Messi ist noch bis 2028 an Inter Miami gebunden. Ein argentinischer Erstligist arbeitet jedoch an einem spektakulären Plan.

Der argentinische Erstligist Newell’s Old Boys arbeitet laut eigenen Angaben an der Rückkehr von Lionel Messi – zumindest für ein paar Wochen.

„Dieses Projekt geht über Newell’s hinaus. Es ist ein Projekt der Stadt Rosario, der Provinz und des argentinischen Fußballs“, sagte Vereins-Vizepräsident Juan Manuel Medina dem argentinischen Fernsehsender TN.

Messi hatte seinen Jugend- und Heimatverein in Argentinien bereits im Alter von nur 13 Jahren in Richtung FC Barcelona verlassen. Dort spielte der argentinische Nationalspieler bis 2021. Danach lief er zwei Saisons für Paris Saint-Germain auf.

Messi bis 2028 in Miami - temporäre Rückkehr in der Winterpause?

Der Superstar spielt heute für den MLS-Klub Inter Miami, wo er seinen Vertrag zuletzt bis Ende 2028 verlängert hat. Geplant ist Messis befristete Rückkehr zu Newell’s Old Boys vermutlich in der Winterpause der MLS, die von Mitte Dezember bis Mitte Februar 2027 andauert.

Vizepräsident Medina betonte, dass es bereits Gespräche mit Messis Umfeld gegeben haben soll – wenn auch mit ungewissem Ausgang.

„Alles hängt davon ab, was wir in Bezug auf Infrastruktur und ein wettbewerbsfähiges Sportkonzept bieten können“, erklärte der Vereinsvertreter der Newell’s Old Boys.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite