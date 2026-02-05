Fußballtransfers: Tut sich bei Bayern noch was?

SPORT1 05.02.2026 • 12:04 Uhr Bei den Münchnern zeichnet sich noch ein Last-Minute-Abgang ab, auch wenn in Deutschland das Transferfenster schon geschlossen ist.

Auch wenn in Deutschland das Winter-Transferfenster schon seit einigen Tagen geschlossen hat, bahnt sich beim FC Bayern offenbar noch ein Wechsel an.

Wie türkische Medien berichten, soll Sacha Boey unmittelbar vor einer Rückkehr zu Galatasaray Istanbul stehen. Der Transfer könnte deshalb noch vollzogen werden, weil Wechsel in die türkische Liga noch bis zum 6. Februar möglich sind.

Wie der türkische Transferexperte Ertan Süzgün meldet, hätten die Bayern, Galatasaray und die Seite von Boey schon eine Einigung erzielt. Demnach sind Boey und sein Berater bereits in Istanbul eingetroffen.