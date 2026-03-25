Eintracht Frankfurt: Star äußert Wechselwunsch

Johannes Vehren 25.03.2026 • 19:14 Uhr Hugo Larsson hat in der laufenden Saison viel mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen. Dennoch zählt der Spieler von Eintracht Frankfurt zum Stammpersonal von Trainer Albert Riera. Der Mittelfeldspieler kann sich offenbar auch etwas anderes vorstellen.

Seit Wochen gibt es Transfergerüchte um Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt, welche der Mittelfeldspieler im Gespräch mit Sveriges Radio nun befeuert hat.

„Ich bin neugierig, etwas Neues auszuprobieren“, sagte der 21-Jährige und fügte hinzu: „Ich bin mir dessen bewusst, was hinter den Kulissen passiert. Wir werden sehen, ob es diesen Sommer etwas Konkretes gibt.“

Eintracht Frankfurt: Riera zählt auf Larsson

Zuletzt berichtete Transferexperte Fabrizio Romano, dass die SGE im kommenden Sommer davon ausgeht, dass sie mehrere Angebote für Larsson bekommt. Hinzu soll die Eintracht nicht abgeneigt sein, bei einer passenden Offerte, den Mittelfeldspieler ziehen zu lassen. Wie SPORT1 bereits im November berichtete, stellen sich die Frankfurter eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro vor.

Unter Trainer Albert Riera zählt der Schwede zum Stammpersonal, doch er hatte im Laufe der Saison mit seinem Körper zu kämpfen. Dafür wurde Larsson von Ex-SGE-Coach Dino Toppmöller im Januar kritisiert.

Eintracht-Star teilt gegen Toppmöller aus

Das missfiel dem 21-Jährigen, weshalb er bei Fotbollskanalen meinte: „Das war etwas sonderbar. Als Trainer schützt man normalerweise seine Spieler, aber das tat er damals nicht.“

Der Schwede führte weiter aus: „Ich war in dieser Saison sehr oft krank, und er sprach das etwa im Januar an. Das war irgendwie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Meine Mandeln haben mir die ganze Saison über zu schaffen gemacht. Ich war drei-, vier-, fünfmal krank.“

Larsson lässt sich die Mandeln herausnehmen

Larsson bezeichnete Toppmöllers öffentliche Kritik als „seltsam“ und betonte, dass dies nicht nur sein persönlicher Eindruck, sondern auch der von vielen anderen innerhalb des Vereins war. „Aber er muss dafür geradestehen. Ich hatte kaum Zeit, mit ihm darüber zu sprechen, bevor er den Verein verlassen musste“, schilderte der Eintracht-Star.