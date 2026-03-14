"Finde Brandt sensationell" - BVB-Star vor Bundesliga-Wechsel?

SPORT1 14.03.2026 • 17:39 Uhr Julian Brandt braucht in wenigen Monaten ein neues Team - nun outet sich der Boss eines Bundesligaklubs als großer Fan.

Kehrt Julian Brandt zu seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen zurück? Bei der Werkself hat er in der Führungsebene auf jeden Fall schon mal einen sehr großen Fan.

„Ich finde Julian Brandt sensationell“, erklärte Geschäftsführer Fernando Carro bei DAZN, als er nach einer möglichen Verpflichtung des Nationalspielers gefragt wurde.

Brandts Vertrag bei Borussia Dortmund läuft bekanntlich im Sommer aus, sein Abschied ist bereits beschlossene Sache. Ob sich Bayer tatsächlich um den 29-Jährigen bemühen wird, hänge von Simon Rolfes ab, erklärte Carro noch.

Brandt spielte fünf Jahre lang für Bayer

„Wenn Simon den will, werde ich das auf jeden Fall unterstützen, aber da muss Simon das Maß geben“, sagte Carro über den Geschäftsführer Sport. Dieser sei für die Kaderplanung verantwortlich.