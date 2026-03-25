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Fußballtransfers: Holt der BVB einen Brandt-Ersatz aus Italien?

Kommt der Brandt-Ersatz aus Italien?

Borussia Dortmund könnte auf der Suche nach einem Erstz für Julian Brandt in Italien fündig werden. Der Kroate Nikola Vlasic hat in Landsmann Niko Kovac offenbar einen Bewunderer.
Julian Brandt verlässt Borussia Dortmund nach sieben Jahren. Was bleibt, ist das Gefühl, dass mehr drin gewesen wäre und dass ein Hochbegabter unter seinen Möglichkeiten geblieben ist.
Maximilian Huber
Borussia Dortmund könnte auf der Suche nach einem Erstz für Julian Brandt in Italien fündig werden. Der Kroate Nikola Vlasic hat in Landsmann Niko Kovac offenbar einen Bewunderer.

Mit Julian Brandt wird eines der Gesichter der vergangenen Jahre ab Sommer nicht mehr für Borussia Dortmund auflaufen. Der Offensivspieler verlässt nach sieben Jahren den Klub ablösefrei.

Auf der Suche nach einem Ersatz für Brandt könnte ein Spieler aus der italienischen Serie A in den Fokus der Westfalen rücken. Wie die italienische Sportzeitung Tuttosport berichtet, soll sich der BVB mit einer Verpflichtung von Nikola Vlasic beschäftigen.

BVB-Trainer Kovac gilt als Vlasic-Bewunderer

Der 28 Jahre alte Kroate steht noch bis Sommer 2027 beim FC Turin unter Vertrag und ist bei seinem Klub unangefochtener Stammspieler. In der laufenden Saison in der Serie A steuerte er in 29 Ligaspielen sieben Tore und drei Assists bei.

Dem Bericht zufolge gilt Niko Kovac als großer Bewunderer seines kroatischen Landsmannes. Erste Kontakte zwischen den Parteien sollen bereits geknüpft worden sein. Wie Tuttosport schreibt, hat auch die AS Rom ihr Interesse am Offensivspieler hinterlegt.

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