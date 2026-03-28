Transfermarkt: Lockt Barca einen Italien-Star?

SPORT1 28.03.2026 • 19:21 Uhr Auf der Suche nach einem neuen Abwehr-Star soll der FC Barcelona in Italien fündig geworden sein. Alessandro Bastoni soll bei Barca auf dem Zettel stehen.

Der FC Barcelona ist für die kommende Saison auf der Suche nach einem neuen Abwehrchef und soll dabei nun in Italien fündig geworden sein.

Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, erwägt Barca eine Verpflichtung von Alessandro Bastoni von Inter Mailand. Der Italiener soll dem Bericht zufolge in das Anforderungsprofil von Sportdirektor Deco passen, der einen Innenverteidiger mit starkem linken Fuß sucht und gleichzeitig auch kopfballstark ist.

Bastoni warf Barca mit Inter aus der Champions League

Speziell in der vergangenen Saison überzeugte Bastoni, als er einer der Garanten für Inters Einzug ins Champions-League-Finale war und auf dem Weg ins Endspiel unter anderem den FC Barcelona ausschaltete.

Dem Bericht zufolge ist das Interesse der Katalanen am Italiener sehr konkret. Erste Gespräche mit Bastoni sollen geführt worden sein. Der Italiener habe demnach erklärt, dass er sich einen Wechsel nach Spanien durchaus vorstellen könne.