Superstar zum FC Bayern? Eberl wird deutlich

Max Eberl hat Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Mohamed Salah zum FC Bayern München unmissverständlich zurückgewiesen.
Salah zu Bayern? Eberl mit Klartext
Ibrahim Hassan, Teammanager der ägyptischen Nationalmannschaft, hatte kürzlich bei ON Sport behauptet, dass er von Angeboten von Paris Saint-Germain, dem FC Bayern und Vereinen aus der Serie A für Salah gehört hätte. Dem widersprach Eberl. „Nein, Mohamed Salah hat kein Angebot von Bayern erhalten“, wird er vom arabischen Portal winwinallsports zitiert.
Salah-Zukunft noch völlig offen
Wie Salah und sein Klub FC Liverpool vor einigen Tagen bekanntgaben, wird der Offensivspieler die Reds nach der laufenden Saison verlassen. Neben einem Verbleib in Europa werden auch Wechseloptionen in die USA oder nach Saudi-Arabien diskutiert.
Hassan selbst sprach sich deutlich für einen Verbleib in Europa aus. „Wenn er keine Angebote aus Europa erhält, wäre ein Wechsel in die saudische Liga eine gute Option, vor allem angesichts großer Namen wie Cristiano Ronaldo.“ Ein Wechsel in die MLS hingegen sei kein idealer Schritt für Salah: „Er wäre dort weit weg vom Rampenlicht.“