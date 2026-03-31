Superstar zum FC Bayern? Eberl wird deutlich

Maximilian Huber 31.03.2026 • 15:04 Uhr Bayern-Sportvorstand Max Eberl macht Spekulationen um einen Wechsel von Mohamed Salah zum deutschen Rekordmeister zunichte. Der Ägypter wird den FC Liverpool nach der laufenden Saison verlassen.

Max Eberl hat Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Mohamed Salah zum FC Bayern München unmissverständlich zurückgewiesen.

Ibrahim Hassan, Teammanager der ägyptischen Nationalmannschaft, hatte kürzlich bei ON Sport behauptet, dass er von Angeboten von Paris Saint-Germain, dem FC Bayern und Vereinen aus der Serie A für Salah gehört hätte. Dem widersprach Eberl. „Nein, Mohamed Salah hat kein Angebot von Bayern erhalten“, wird er vom arabischen Portal winwinallsports zitiert.

Salah-Zukunft noch völlig offen

Wie Salah und sein Klub FC Liverpool vor einigen Tagen bekanntgaben, wird der Offensivspieler die Reds nach der laufenden Saison verlassen. Neben einem Verbleib in Europa werden auch Wechseloptionen in die USA oder nach Saudi-Arabien diskutiert.