Der König dankt ab - Wirtz reagiert sofort

Johannes Behm 25.03.2026 • 07:31 Uhr Mohamed Salah wird den FC Liverpool nach neun Jahren verlassen. Das verkündet der Flügelstürmer selbst in einem Statement.

Mohamed Salah verlässt den FC Liverpool nach dieser Saison. Das verkündete der Ägypter am Dienstagabend selbst. „Leider ist dieser Tag gekommen. Das ist der erste Teil meines Abschieds. Ich werde Liverpool am Ende der Saison verlassen“, sagte der 33-Jährige in einem Video auf seinem Instagram-Kanal.

Zum selben Zeitpunkt bestätigte auch Liverpool die Nachricht. Salah habe den Wunsch geäußert, „diese Ankündigung den Fans so früh wie möglich mitzuteilen, um aus Respekt und Dankbarkeit ihnen gegenüber Transparenz über seine Zukunft zu schaffen“, teilte der Verein von Nationalspieler Florian Wirtz mit.

„Ich hätte mir nie vorstellen können, was für einen großen Platz dieser Klub, diese Stadt, diese Menschen in meinem Leben bekommen würden. Liverpool ist nicht nur ein Fußballklub. Es ist eine Leidenschaft. Ich kann es nicht mit Worten beschreiben für jemanden, der kein Teil dieses Klubs ist“, erklärte Salah: „Zu gehen, ist nie leicht. Ihr habt mir die beste Zeit meines Lebens gegeben. Ich werde immer einer von euch sein. Dieser Klub wird für immer mein Zuhause sein.“

Salah wechselte vor neun Jahren zu Liverpool

Unter anderem Wirtz reagierte schnell auf die Erklärung seines prominenten Teamkollegen und schrieb: „Es war mir bis heute eine Ehre.“

Salah, der „Egyptian King“, hatte bei den Reds erst vergangenes Jahr einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Nun kommt es vorzeitig zu einem Ende seiner Zeit an der Anfield Road. Salah kam 2017 von der AS Rom zu Liverpool und stand seitdem in 435 Partien für den Klub auf dem Platz. Dabei erzielte der Linksfuß überragende 255 Tore und bereitete 122 weitere vor.

Salah gewann in Englands Oberhaus zwei Meisterschaften und wurde vier Mal Torschützenkönig. Zweimal holte er mit den Reds den englischen Ligapokal, einmal gewann er den FA Cup. Zudem feierte er mit Liverpool und Ex-Trainer Jürgen Klopp den Gewinn der Champions League.

Im Winter kriselte es noch mächtig

Wo Salah seine Karriere fortsetzen wird, steht noch nicht fest. Im Raum steht schon länger ein Wechsel nach Saudi-Arabien. Das Gerücht entstand im Zuge einer öffentlichen Abrechnung, in der Salah dem Verein Anfang Dezember vorwarf, ihn „unter den Bus geworfen“ zu haben, nachdem er dreimal in Folge nicht in der Startelf gestanden hatte.

Auch von einem fehlenden Verhältnis zu Teammanager Arne Slot war die Rede. Der niederländische Coach versuchte anschließend, die Wogen zu glätten.

Salahs langjähriger Berater, Ramy Abbas, warnte nach der Abschiedserklärung vor voreiligen Spekulationen: „Wir wissen nicht, wo Mohamed nächste Saison spielen wird. Das bedeutet auch, dass es sonst niemand weiß. Hütet euch vor den aufmerksamkeitssüchtigen Klickjägern.“

Salah spielte zuletzt wieder regelmäßig in der Startelf des derzeitigen Tabellen-Fünften, schoss in der Liga allerdings in diesem Jahr bislang nur ein Tor. Von der Gefährlichkeit früherer Tage ist das weit entfernt, dass die Götterdämmerung nicht mehr umkehrbar sein würde, war abzusehen.