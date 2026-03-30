Kurz vor Mitternacht lässt Nico Schlotterbeck eine Bombe platzen

Manfred Sedlbauer , Julius Schamburg , Stefan Kumberger 31.03.2026 • 00:44 Uhr Nico Schlotterbeck macht nach dem Ghana-Spiel klar, dass in Sachen BVB-Verlängerung noch nichts klar ist - und lässt eine kritische Sicht auf das Kehl-Aus durchblicken.

Die Berichte, dass Nico Schlotterbeck angeblich kurz vor einer Vertragsverlängerung beim BVB stünde, sorgten für Verwunderung. Nun hat der Abwehr-Chef der Schwarz-Gelben selbst über die Thematik gesprochen und dabei kurz vor Mitternacht vielsagende Worte gefunden.

In der Mixed Zone wurde Schlotterbeck von Sky-Reporter Florian Plettenberg auf ebenjene Berichte angesprochen. „Gut das du das fragst, weil ich das heute von euch gelesen habe. Ich sag dir ganz ehrlich: Ich muss das klar dementieren. So weit sind wir leider nicht“, stellte der Nationalspieler nach dem 2:1 im Länderspiel gegen Ghana klar.

BVB-Star Schlotterbeck weist Berichte zurück

Sky hatte nämlich am Montagnachmittag berichtet, dass Schlotterbeck „positive Signale in Richtung Dortmund gesendet hatte und der Vollzug unmittelbar bevorsteht“. Eine Unterschrift sei „nach der Länderspielpause geplant, die Verkündung im Anschluss“.

Schlotterbeck verwies auf Ex-Sportdirektor Sebastian Kehl, der am 22. März seinen Hut nahm. „Ich habe lang mit Sebastian verhandelt. Sebastian ist jetzt nicht mehr da“, sagte Schlotterbeck.

Für die Kaderplanung ist nun neben Lars Ricken (Geschäftsführer Sport) Kehl-Ersatz Ole Book mitverantwortlich. „Jetzt wird Ole mein Ansprechpartner, mit Lars. Deswegen habe ich mich gerade auf die Frage gefreut. Aber das, was du gesagt hast, stimmt ja gar nicht“, wurde Schlotterbeck noch einmal deutlich.

Was Schlotterbeck noch loswerden wollte

„Natürlich hat mich Ole auch schon angerufen, deswegen bin ich sehr verwundert über die Berichterstattung“, bekräftigte der 26-Jährige: „Ich musste das nochmal ansprechen, weil ich es nicht so oft angesprochen habe, aber soweit sind wir nicht, dass die Unterschrift kurz bevorsteht.“

Dadurch dass Kehl nicht mehr da sei, habe sich „die Situation schon ein bisschen verhärtet“. Für die Anhänger zeigte Schlotterbeck auch in diesem vertrackten Moment Mitgefühl: „Es ist jetzt blöd auch für BVB-Fans, aber wie gesagt, es ist keine einfache Situation für mich, weil auch im letzten Moment Sebastian gegangen ist.“

BVB: Vertragspoker um Schlotterbeck hält an

Die Bild hatte schon am Dienstag vergangene Woche vermeldet, dass ein neuer Vertrag bis 2031 „nahezu vollständig ausgehandelt“ sei. Demnach soll Schlotterbeck künftig bis zu 14 Millionen Euro pro Jahr verdienen können und eine Ausstiegsklausel für europäische Topklubs in Höhe von rund 60 Millionen Euro erhalten.

Der BVB kommentierte den besagten Bericht nicht – nach SPORT1-Informationen herrscht hinter den Kulissen des Klubs Verwunderung über die Meldung. Ein zeitnaher Vollzug ist nicht zu erwarten, wenngleich die Zeichen grundsätzlich weiter gut stehen.