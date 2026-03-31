Tauziehen um deutsches Sturm-Talent: Auch BVB wohl dran!

SPORT1 31.03.2026 • 22:05 Uhr Medienberichten zufolge sollen nun auch die ersten Bundeligavereine an Nicolò Tresoldi interessiert sein. Das 21-Jährige Talent läuft derzeit für den FC Brügge auf.

Der deutsche U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi steht offenbar auch bei einigen Klubs aus Deutschland auf dem Zettel.

Wie Sky jüngst berichtete, liegen dem Stürmer bereits Anfragen von Arsenal, Tottenham und weiteren ausländischen Top-Klubs vor. Auch zwei Bundesligisten sollen jetzt ihr Interesse geäußert haben.

Bayer 04 Leverkusen könnte sich Tresoldi demnach vor allem als Ersatz für Christian Kofane vorstellen, sollte dieser die Werkself im Sommer verlassen.

Und auch Borussia Dortmund soll interessiert sein – eventuell könnte Tresoldi ein Nachfolge-Kandidat für Serhou Guirassy werden, sollte sich dieser zu einem Abschied entscheiden.

Ganz billig wäre Tresoldi allerdings nicht: Der ehemalige Hannover-Stürmer soll inzwischen stolze 25 bis 30 Millionen Euro wert sein.

Tresoldi spielt sich in Brügge zum Torgaranten

Der 21-Jährige wechselte erst im vergangenen Sommer zum belgischen Erstligisten FC Brügge, nachdem er drei Jahre lang in der zweiten Bundesliga für Hannover gespielt hatte. Beim Zweitplatzierten in der belgischen Pro League überzeugt der Stürmer nun.

In 48 Pflichtspielen erzielte er bereits 17 Tore. Er traf in der Champions League sogar gegen Vereine wie den FC Barcelona oder Atlético Madrid.

Nicht nur auf Vereinsebene läuft es für Tresoldi gerade nahezu perfekt. Auch in der deutschen U21-Nationalmannschaft zieht er derzeit die Aufmerksamkeit auf sich. „Ich habe einen sehr guten Lauf in Brügge gehabt“, sagte Tresoldi nach dem letzten 3:0-Erfolg bei Sky. „Deswegen ist es sehr wichtig, dass ich den Lauf mitnehme, dass ich auch hier ein paar Tore mache.“ Diesem Anspruch wurde er gerecht: Er schnürte in dem wichtigen Spiel sogar einen Doppelpack.

Ob er eines Tages auch für die deutsche A-Mannschaft stürmen wird? Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass nicht nur die italienische, sondern auch die argentinische Nationalmannschaft an dem Talent des FC Brügge interessiert ist.