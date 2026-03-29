Schnappt Argentinien Deutschland ein Top-Talent weg?

Moritz Thienen 29.03.2026 • 13:18 Uhr Die Nationalmannschafts-Zukunft von Top-Talent Nicolò Tresoldi ist noch immer offen. Jetzt soll eine weitere Top-Nation die Fühler nach ihm ausgestreckt haben.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft überzeugte Nicolò Tresoldi zuletzt mit zwei Toren, dass er aber auch für die deutsche A-Nationalmannschaft auflaufen wird, ist alles andere als sicher.

Noch wurde der talentierte Stürmer vom FC Brügge von Julian Nagelsmann nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Auch deshalb sollen gleich zwei andere Verbände daran interessiert sein, Tresoldi für sich zu gewinnen.

Italien und Argentinien offenbar heiß auf Tresoldi!

Italien, das Land, in dem er geboren wurde und für dessen U21-Nationalmannschaft einst sein Vater Emanuele auflief, galt schon länger als Kandidat. Jetzt soll sich aber laut einem Bericht der Bild auch der argentinische Verband bei Tresoldi gemeldet haben.

Auch für Argentinien könnte der 21-Jährige auflaufen, da seine Mutter Barbara Caffi Argentinierin ist.

Tresoldi führt die Torschützenliste in Belgien an

Eine finale Entscheidung, für welche A-Nationalmannschaft Tresoldi auflaufen wird, ist noch nicht gefallen. Fest steht nur, dass er sich bisher noch für keine Nation festgespielt hat. Dafür müsste ihn Julian Nagelsmann zunächst nominieren und auch einsetzen.

Doch trotz einer überzeugenden Saison in Belgien mit 17 Toren und fünf Assists in 48 Einsätzen kam der erhoffte Anruf des Bundestrainers noch nicht. „Bei mir hat sich keiner gemeldet“, sagte der Deutsch-Italiener, der zuletzt immer wieder auch mit einem Verbandswechsel geliebäugelt hatte, am Dienstag bei der deutschen U21, angesprochen auf eine mögliche WM-Chance beim DFB-Team.

Beim FC Brügge dreht Tresoldi derzeit zumindest richtig auf, traf in den letzten sieben Spielen siebenmal und führt mit 13 Treffern die Torschützenliste der Jupiler Pro League an. Damit spielte er sich auch ins Schaufenster europäischer Top-Vereine. So soll ihn zum Beispiel auch der FC Arsenal auf der Liste haben.

Noch liebäugelt Tresoldi mit der deutschen Nationalmannschaft

Für welches Nationalteam er in Zukunft aufläuft, bleibt aktuell weiter offen. Zuletzt hatte er sich öffentlich zu Deutschland bekannt. „Ich habe mich vor Jahren entschieden, für Deutschland zu spielen. Sie haben mir eine Perspektive gezeigt, und ich habe mich sofort wertgeschätzt gefühlt“, sagte der Stürmer zuletzt in einem Interview mit der Wochenendbeilage der Gazzetta dello Sport.

Dass Tresoldi mit einem WM-Einsatz für Deutschland liebäugelt, dürfte auch mit Aussagen von Nagelsmann aus dem November zusammenhängen. Damals sagte er mit Blick auf Überraschungen im möglichen WM-Kader: „Da sind viele Spieler in der Verlosung, die da reinrutschen können. Das kann Ouedraogo betreffen, das kann Lennart Karl betreffen, das kann Tresoldi betreffen.“

Noch präferiert der Angreifer wohl die deutsche A-Nationalmannschaft. Sollte bis zur WM im Sommer aber kein Anruf des Bundestrainers kommen, könnte sich die Situation natürlich ändern.