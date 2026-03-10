Trainer-Aus für Argentinien-Legende

Der FC Sao Paolo hat die Trennung von seinem argentinischen Trainer Hernán Crespo bekannt gegeben. Wie der Klub am Montag mitteilte, muss der erst im Juni 2025 gekommene Coach schon wieder gehen.
Trainer-Aus für argentinische Legende
Nach nicht einmal einem Jahr trennt sich der FC Sao Paolo von seinem Trainer. Und das trotz eines guten Liga-Auftakts in der brasilianischen Série A.
Die zweite Amtszeit beim FC Sao Paolo kommt für Trainer Crespo zu einem frühzeitigen Ende
© undefined
Der Argentinier, welcher den Verein nach 2021 bereits in seiner zweiten Amtszeit trainierte, stand mit seinem Team nach vier Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz.
Drei Siege und ein Unentschieden reichten dem Klub nicht aus, um am Trainer festzuhalten. Sao Paolo war allerdings schon im Halbfinale der Staatsmeisterschaft gegen Palmeiras ausgeschieden (1:2).
Crespo beim FC Sao Paolo schon wieder Geschichte
Die vergangene Saison beendete das Team von Crespo auf Platz acht.
Der Vertrag des 50-Jährigen hätte eine Laufzeit bis zum Jahresende 2026 gehabt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)