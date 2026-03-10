Trainer-Aus für Argentinien-Legende

Mette Bech 10.03.2026 • 14:51 Uhr Nach nicht einmal einem Jahr trennt sich der FC Sao Paolo von seinem Trainer. Und das trotz eines guten Liga-Auftakts in der brasilianischen Série A.

Der FC Sao Paolo hat die Trennung von seinem argentinischen Trainer Hernán Crespo bekannt gegeben. Wie der Klub am Montag mitteilte, muss der erst im Juni 2025 gekommene Coach schon wieder gehen.

Der Argentinier, welcher den Verein nach 2021 bereits in seiner zweiten Amtszeit trainierte, stand mit seinem Team nach vier Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz.

Drei Siege und ein Unentschieden reichten dem Klub nicht aus, um am Trainer festzuhalten. Sao Paolo war allerdings schon im Halbfinale der Staatsmeisterschaft gegen Palmeiras ausgeschieden (1:2).

Crespo beim FC Sao Paolo schon wieder Geschichte

Die vergangene Saison beendete das Team von Crespo auf Platz acht.