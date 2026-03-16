Zeit beim FC Bayern endet: Dieser Trainer hat Goretzka "ganz oben auf der Liste"

Julius Schamburg 16.03.2026 • 23:18 Uhr Die Zukunft von Leon Goretzka ist weiter ungewiss. Einem Bericht zufolge beschäftigt sich ein Klub aus Italien intensiv mit dem deutschen Nationalspieler.

Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, hat Juve-Trainer Luciano Spalletti Goretzka „ganz oben auf seine Liste gesetzt“. Goretzka selbst ließ bereits durchblicken, dass er mit einer neuen Herausforderung im Ausland liebäugelt.

Juve startet offenbar nächsten Anlauf bei Goretzka

„Juve drängt darauf, die reiche Konkurrenz zu überwinden und ihn (Goretzka, Anm. d. Red.) davon zu überzeugen, die Bianconeri dem FC Arsenal vorzuziehen", heißt es in dem Bericht weiter. Auch die Gunners sollen demnach um Goretzka buhlen.