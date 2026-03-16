Zeit beim FC Bayern endet: Dieser Trainer hat Goretzka "ganz oben auf der Liste"

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin beschäftigt sich offenbar intensiv mit Leon Goretzka. Der gebürtige Bochumer wird den FC Bayern zum Saisonende verlassen. Sein Vertrag läuft aus und wird nicht verlängert.
Bericht: Dieser Klub jagt Goretzka
Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, hat Juve-Trainer Luciano Spalletti Goretzka „ganz oben auf seine Liste gesetzt“. Goretzka selbst ließ bereits durchblicken, dass er mit einer neuen Herausforderung im Ausland liebäugelt.
Juve startet offenbar nächsten Anlauf bei Goretzka
„Juve drängt darauf, die reiche Konkurrenz zu überwinden und ihn (Goretzka, Anm. d. Red.) davon zu überzeugen, die Bianconeri dem FC Arsenal vorzuziehen", heißt es in dem Bericht weiter. Auch die Gunners sollen demnach um Goretzka buhlen.
Laut der Gazzetta wäre es der dritte Anlauf, den Juve bei Goretzka startet. Der Verein beobachtet den Mittelfeldspieler wohl schon seit Oktober 2010: „Giovanni Rossi (damals Jugendleiter bei Juventus, Anm. d. Red.), sah ihn in Göttingen bei seinem Debüt für die deutsche U16-Nationalmannschaft gegen Nordirland (4:1).“
Neben mehreren Interessenten aus dem Ausland wurde zuletzt auch Bundesligist Bayer 04 Leverkusen mit dem 31-Jährigen in Verbindung gebracht.