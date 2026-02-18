FC Bayern: Dieser Bundesligist jagt offenbar Goretzka!

SPORT1 18.02.2026 • 15:47 Uhr Neues Interesse an Leon Goretzka? Neben Klubs aus dem Ausland hat sich offenbar auch ein Bundesligist nach dem Bayern-Star erkundigt.

Fast drei Wochen sind nach dem emotionalen Statement von Leon Goretzka vergangen, in dem er seinen Abschied vom FC Bayern München im kommenden Sommer verkündete.

Seitdem ranken sich diverse Gerüchte um die Zukunft des 67-maligen deutschen Nationalspielers. Neben mehreren Interessenten aus dem Ausland wird nun auch Bundesligist Bayer 04 Leverkusen mit dem 31-Jährigen in Verbindung gebracht.

Bundesliga: Neues Element im Leverkusener Spiel

Laut der Sport Bild haben sich die Verantwortlichen der Werkself bei Goretzkas Beratern nach der Realisierbarkeit eines Transfers erkundigt. Ein persönliches Treffen zwischen Goretzka und der Leverkusener Führung um CEO Fernando Carro und Geschäftsführer Simon Rolfes habe jedoch bislang nicht stattgefunden.

Die Idee, so heißt es in dem Bericht: Goretzka könnte bei den Rheinländern das zentrale Mittelfeld um Aleix Garcia und Ezequiel Palacios weiter verstärken.

Während García eher als Schlüsselelement im Spielaufbau agiert und Palacios mit Dynamik und Aggressivität überzeugt, könnten Goretzkas Physis, Kopfballstärke und Torgefahr aus dem Rückraum neue Elemente ins Leverkusener Spiel bringen.

Ausland lockt - Goretzka zu Topklub

So gelte Goretzka als möglicher Führungsspieler, der die Lücke schließen könnte, die im Sommer durch den Abgang von Kapitän Granit Xhaka entstanden ist.

Ein Verbleib in der Bundesliga gilt jedoch als eher unwahrscheinlich. Goretzka soll einen Wechsel ins Ausland bevorzugen – nicht zuletzt aufgrund der dort winkenden finanziellen Möglichkeiten. Zudem handelt es sich vermutlich um den letzten großen Vertrag in seiner Karriere. Unter den Interessenten sollen sich neben der AC Milan und den Tottenham Hotspur auch wieder Atlético Madrid befinden.