Fußballtransfers: Sensations-Bericht in Italien um Lewandowski

Maximilian Huber 10.04.2026 • 11:05 Uhr Kehrt Robert Lewandowski dem FC Barcelona im Sommer den Rücken? Aus Italien gibt es nun einen spektakulären Bericht.

Überraschende Meldung aus Italien: Wie die renommierte italienische Tageszeitung Gazzetta dello Sport berichtet, hat sich Robert Lewandowski der AC Mailand angeboten.

Aus dem Bericht geht hervor, dass sich der Pole nach seinen Stationen in Dortmund, München und Barcelona einen weiteren europäischen Top-Klub anschließen möchte. Lewandowskis Berater arbeite demnach daran, den Stürmer nach Mailand zu vermitteln.

Auch Juve soll an Lewandowski interessiert sein

Ebenfalls ist Juventus Turin an den Diensten des Polen interessiert, heißt es weiter. Auch die spanische Marca greift den überraschenden Bericht aus Italien auf.

„Zu sagen, Lewandowski biete sich an, würde seine große Anziehungskraft fast schmälern; sicherlich ist er auf der Suche nach einer neuen großen Herausforderung. Die AC Mailand, der erneut auf einen internationalen Neustart setzt, ist genau das: ein Grund, warum Robert sich entschlossen hat, sich zu melden“, berichtet La Gazzetta dello Sport. „Die Kosten für die Verpflichtung bleiben hoch, aber die Rossoneri werden ihre Berechnungen anstellen.“