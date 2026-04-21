Hoeneß soll bei Real Madrid auf der Liste stehen

Johannes Behm 21.04.2026 • 21:17 Uhr Sebastian Hoeneß wird wegen seines Erfolg beim VfB Stuttgart auch für andere Klubs immer interessanter. Mischt bald auch Real Madrid mit?

Sebastian Hoeneß ist offenbar ein Thema bei der Trainer-Suche von Real Madrid. Das berichtet die Sport Bild. Demnach beobachten die Bosse der Madrilenen den 43 Jahre alten Chefcoach vom VfB Stuttgart bereits.

Besonders imponieren soll den Entscheidungsträgern um Präsident Florentino Pérez der dominante und offensive Ansatz, mit dem Hoeneß seine Mannschaft auftreten lässt. Zudem soll ihm positiv ausgelegt werden, dass er keine Transfers fertiger Stars braucht, sondern Spieler seiner Mannschaft entwickeln kann.

Hoeneß imponierte bei seinem Auftritt gegen Real

Schon beim direkten Aufeinandertreffen in der Champions League im September 2024 habe Hoeneß durch den Auftritt seiner Mannschaft im Bernabéu Eindruck hinterlassen. Damals verlor der VfB zwar mit 1:3, hielt das Spiel zur Überraschung der Spanier aber lange offen.

Nach dem Aus von Ex-Trainer Xabi Alonso leitet Álvaro Arbeloa die Geschicke in Madrid interimsweise von der Seitenlinie aus, verpasste es aber, eine Trendwende einzuleiten.

Real Madrid: Titellose Saison für die Königlichen

Real schied in der Champions League im Viertelfinale gegen den FC Bayern und aus und liegt in LaLiga bereits neun Punkte hinter Tabellenführer Barcelona. Im Sommer soll mit einem neuen Trainer der Grundstein für neue Titel gelegt werden.

Mit dem VfB Stuttgart ist Hoeneß seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als drei Jahren äußerst erfolgreich. In seiner ersten vollen Saison wurde er Vizemeister hinter Bayer Leverkusen und holte sensationelle 73 Punkte (2023/24), eine Saison später holte er mit den Schwaben den DFB-Pokal.