Real-Rückkehr? Endrick lässt aufhorchen

Niklas Trettin 27.04.2026 • 11:38 Uhr Endrick sorgt mit einer vagen Aussage zu seiner Zukunft für Aufsehen. Der von Real Madrid an Olympique Lyon ausgeliehene Brasilianer vermeidet ein klares Bekenntnis zu seinem Stammverein.

Endrick hat sich zurückhaltend zu seiner sportlichen Zukunft geäußert. Der 19 Jahre alte Offensivspieler von Real Madrid, aktuell ohne Kaufoption an Olympique Lyon ausgeliehen, vermied eine klare Aussage zu einer möglichen Rückkehr in die spanische Hauptstadt.

„Wenn ich zu Real zurückgehen muss, werde ich das gerne tun. Und wenn ich woanders hingehe, dann auch“, sagte der brasilianische Nationalspieler in einem Interview mit Canal+ Foot.

Gleichzeitig betonte Endrick, dass er derzeit noch keinerlei Planungssicherheit habe. „Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich die Möglichkeit habe, in Lyon zu bleiben. Ich bin für sechs Monate ausgeliehen“, schilderte der Angreifer seine Situation.

Endrick nach Real-Abgang wiedererstarkt

Die Leihe wurde im Winter vereinbart, nachdem Endrick in der Hinrunde lediglich drei Pflichtspiele für die Madrilenen bestritten hatte.

In Frankreich wiederum hat sich Endrick zuletzt nachhaltig empfohlen. In 18 Einsätzen für Lyon erzielte er sieben Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Der klubinterne Eindruck soll positiv sein, französische Medien berichten über das Interesse des Vereins, die Leihe um eine weitere Saison zu verlängern.

Eine Entscheidung darüber liegt jedoch bei Real Madrid. Endrick selbst stellte die Ziele mit Lyon in den Vordergrund.

Endrick fokussiert sich derzeit voll auf Lyon

„Ich hoffe wirklich, dass wir uns mit Lyon für die Champions League qualifizieren – dort gehört der OL hin“, sagte der Brasilianer, dessen Klub in der Ligue 1 auf Platz vier steht, und bekräftigte erneut seinen aktuellen Fokus auf die Leihe.

Parallel arbeitet Endrick weiter an seiner Integration in Frankreich und nimmt Sprachunterricht, um Französisch zu lernen.