„Großartig“: Lyon feiert Endrick trotz Torflaute

SPORT1 13.04.2026 • 17:44 Uhr Endrick glänzt nach öffentlicher Kritik seines Trainers. Lyon feiert ihn - trotz Torflaute.

Paulo Fonseca hatte deutliche Worte gewählt – und offenbar den richtigen Nerv getroffen. „Ich bin nicht zufrieden mit seiner Leistung. Er hat die Verantwortung, mehr zu bringen“, sagte der Coach von Olympique Lyon vor dem Duell mit Lorient in der Ligue 1 über Endrick. Der 19-Jährige musste nach dem 0:0 gegen Angers zunächst auf die Bank.

Endrick lässt Lyon jubeln

Neun Spiele ohne Sieg in allen Wettbewerben hatten den Druck auf OL massiv erhöht. Auch gegen Lorient tat sich Lyon schwer, zur Pause stand es 0:0. Fonseca reagierte mit einem Dreifachwechsel – und brachte unter anderem Endrick. Eine Entscheidung mit Signalwirkung.

Vier Minuten nach Wiederanpfiff drehte der Brasilianer auf. Einen langen Ball von Corentin Tolisso verarbeitete er stark, zog auf rechts zur Grundlinie und flankte punktgenau auf Roman Yaremchuk, der per Kopf zur Führung traf. Das 2:0 in der 57. Minute trug erneut Endricks Handschrift: Nach Steckpass von Afonso Moreira setzte er sich gegen Abdoulaye Faye durch, scheiterte im Eins-gegen-eins an Yvon Mvogo – Tolisso staubte per Kopf ab.

Endrick trotz Torflaute der Entscheider

Dabei wartet Endrick in der Ligue 1 seit dem 25. Januar auf einen Treffer. Damals schnürte er beim 5:2 in Metz einen Hattrick und wurde mit 19 Jahren und 188 Tagen zum jüngsten Dreifach-Torschützen der Klubgeschichte. Insgesamt kommt die Leihgabe von Real Madrid seit seinem Wechsel Ende Dezember auf sechs Tore in der Liga.

Fonseca verteidigte seinen öffentlichen „Weckruf“: „Als Trainer müssen wir Strategien finden, um Reaktionen zu bekommen – genau das habe ich getan.“ Man habe gesprochen, „weil er wichtig für uns ist und mehr geben muss. Er ist gut reingekommen, das war positiv“.

Auch in der Kabine erhielt der Youngster Rückendeckung. „Endrick ist ein großes Talent, aber er ist erst 19 Jahre alt. Die Erwartungen waren vielleicht unfair“, sagte sein Teamkollege Dominik Greif und mahnte Geduld an. Orel Mangala betonte: „Er hat großartig reagiert. Jetzt geht es um Reife – zu wissen, wann man Risiko geht und wann man einfach spielt.“