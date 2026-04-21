Transfermarkt: United jagt Real-Star als Casemiro-Ersatz

SPORT1 21.04.2026 • 15:27 Uhr Manchester United hat offenbar Aurélien Tchouaméni als Casemiro-Nachfolger im Visier. Doch auch Elliot Anderson bleibt ein heißes Thema.

Manchester United plant den Umbruch im Zentrum – und hat dabei offenbar einen ganz großen Namen im Blick. Wie der Telegraph berichtet, steht Aurélien Tchouaméni ganz oben auf der Liste der Red Devils, um Routinier Casemiro zu ersetzen.

Real Madrid: Rodri als Ersatz?

Wie die britische Zeitung berichtet, soll Tchouaméni ganz oben auf Uniteds Wunschliste für einen neuen, hochkarätigen Sechser stehen. Der französische Nationalspieler besitzt in Madrid noch einen Vertrag bis 2028. Ein Transfer hinge dabei auch davon ab, ob die Königlichen selbst im Mittelfeld nachlegen und Einnahmen generieren müssen.

Brisant: Bei den Madrilenen gilt Präsident Florentino Pérez als großer Bewunderer von Rodri, dem Mittelfeldchef von Manchester City und Ballon-d’Or-Gewinner 2024. Sollte Real beim Spanier ernst machen, könnte Bewegung in die Personalie Tchouaméni kommen.

Anderson als Alternative

Parallel sondiert United den Markt für weitere Optionen. Ebenfalls auf dem Zettel soll Elliot Anderson von Nottingham Forest stehen. Der 23-Jährige ist englischer Nationalspieler und steht bei mehreren Topklubs hoch im Kurs. Forest soll für den zentralen Mittelfeldspieler eine Ablöse im Bereich von 100 Millionen Euro fordern.

Berichten zufolge liefern sich United und Stadtrivale City ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Anderson. Zwar gilt City als Favorit, dennoch wollen die Red Devils ihre Bemühungen nicht aufgeben.

United: Großer Umbruch im Zentrum

Fest steht: In Manchester stehen im Sommer mindestens zwei Verpflichtungen für das zentrale Mittelfeld auf der Agenda. Der Abgang Casemiros reißt nicht nur sportlich, sondern auch strukturell eine Lücke.

Mit Tchouaméni würde United einen physisch starken Abräumer mit internationaler Erfahrung gewinnen – mit Anderson einen entwicklungsfähigen Box-to-Box-Spieler aus der Premier League.