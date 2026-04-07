Transfernews: 50 Millionen? Chelsea wohl heiß auf Werder-Juwel

SPORT1 07.04.2026 • 13:37 Uhr Karim Coulibaly soll den SV Werder Bremen Medienberichten zufolge im Sommer verlassen. Ein Wechsel des 18 Jahre alten Innenverteidigers gilt als fest geplant, der FC Chelsea soll besonders stark interessiert sein.

Beim SV Werder Bremen deutet sich im Sommer ein Abgang an. Nach Informationen von Sky wird Karim Coulibaly den Verein mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlassen. Der Wechsel des 18 Jahre alten Innenverteidigers sei demnach „zu 100 Prozent geplant“.

Am konkretesten sollen derzeit die Gespräche mit dem FC Chelsea sein. Die Londoner beschäftigen sich nach Angaben des Bezahlsenders intensiv mit dem deutschen U21-Nationalspieler. Werder wiederum soll klare finanzielle Vorstellungen haben.

Für Coulibaly stehen dem Bericht zufolge bis zu 50 Millionen Euro Ablöse im Raum. Sein rascher Aufstieg ist eng mit der angespannten Personalsituation bei den Grün-Weißen verknüpft. Aufgrund zahlreicher Verletzungen in der Defensive rückte der Abwehrspieler früh in die Startelf und wusste die Chance zu nutzen.

Werder-Talent träumt von PSG

Das ist auch international nicht unbemerkt geblieben. Neben Chelsea beschäftigen sich wohl auch weitere europäische Topklubs mit Coulibaly. Genannt werden unter anderem Real Madrid, Manchester United, Newcastle United, die SSC Neapel sowie Paris Saint‑Germain. Über Verhandlungen mit diesen Vereinen ist bislang nicht bekannt, das grundsätzliche Interesse gilt aber als verbrieft.