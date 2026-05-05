Bayern will sich wohl mit Kvaratskhelia-Bruder treffen

Am Mittwoch kämpft der FC Bayern gegen Paris Saint-Germain (21 Uhr im LIVETICKER) und Khvicha Kvaratskhelia um das Finale in der Champions League, in den Tagen davor spielt allerdings auch sein jüngerer Bruder Tornike eine Rolle an der Säbener Straße.
Kvaratskhelia-Bruder zu Bayern?
FC Bayern: Gerüchte um jüngeren Kvaratskhelia
Wie das Portal LaGazzetta Georgia berichtet, soll sich der FC Bayern mit dem 16-Jährigen in München treffen. Der jüngere Kvaratskhelia-Bruder spielt noch in der heimischen Liga und war am Samstag zum ersten Mal Teil des Profikaders von Dinamo Tiflis.
Im Anschluss an das Spiel soll er sich nach München aufgemacht haben, wo er sich wohl mit dem FC Bayern zur ersten Kontaktaufnahme treffen wird. Tornike soll neben dem deutschen Rekordmeister auch Interesse anderer europäischer Klubs auf sich ziehen.
Tornike Kvaratskhelia spielt auch Linksaußen
Der 16-Jährige spielt wie sein großer Bruder auf dem linken Flügel und auch hinsichtlich ihrer Spielanlagen gibt es durchaus Ähnlichkeiten. So ist auch Tornikes große Stärke das Dribbling.
Möglicherweise stattet der sechsmalige U17-Nationalspieler Georgiens auch der Partie seines älteren Bruders einen Besuch ab, der am Mittwoch in der Allianz Arena gegen den FC Bayern aufribbelt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)