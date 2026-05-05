Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
TENNIS
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Bayern will sich wohl mit Kvaratskhelia-Bruder treffen

Kvaratskhelia-Bruder zu Bayern?

Ein Transfer von Khvicha Kvaratskhelia sollte selbst für den FC Bayern nicht zu stemmen sein. Doch sein jüngerer Bruder steht offenbar auf der Listen - und ist bereits in München gewesen.
Vor dem Rückspiel im Halbfinale der Champions League gibt es eine Ansage aus München. Könnten die Bayern sich damit einen Vorteil verschafft haben?
Johannes Behm
Ein Transfer von Khvicha Kvaratskhelia sollte selbst für den FC Bayern nicht zu stemmen sein. Doch sein jüngerer Bruder steht offenbar auf der Listen - und ist bereits in München gewesen.

Am Mittwoch kämpft der FC Bayern gegen Paris Saint-Germain (21 Uhr im LIVETICKER) und Khvicha Kvaratskhelia um das Finale in der Champions League, in den Tagen davor spielt allerdings auch sein jüngerer Bruder Tornike eine Rolle an der Säbener Straße.

FC Bayern: Gerüchte um jüngeren Kvaratskhelia

Wie das Portal LaGazzetta Georgia berichtet, soll sich der FC Bayern mit dem 16-Jährigen in München treffen. Der jüngere Kvaratskhelia-Bruder spielt noch in der heimischen Liga und war am Samstag zum ersten Mal Teil des Profikaders von Dinamo Tiflis.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Im Anschluss an das Spiel soll er sich nach München aufgemacht haben, wo er sich wohl mit dem FC Bayern zur ersten Kontaktaufnahme treffen wird. Tornike soll neben dem deutschen Rekordmeister auch Interesse anderer europäischer Klubs auf sich ziehen.

Tornike Kvaratskhelia spielt auch Linksaußen

Der 16-Jährige spielt wie sein großer Bruder auf dem linken Flügel und auch hinsichtlich ihrer Spielanlagen gibt es durchaus Ähnlichkeiten. So ist auch Tornikes große Stärke das Dribbling.

Möglicherweise stattet der sechsmalige U17-Nationalspieler Georgiens auch der Partie seines älteren Bruders einen Besuch ab, der am Mittwoch in der Allianz Arena gegen den FC Bayern aufribbelt.  (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite