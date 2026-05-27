Bericht: Zwei Topklubs melden sich wegen Alexander Nübel!

Philipp Heinemann 27.05.2026 • 12:19 Uhr Die sportliche Zukunft von Alexander Nübel ist ungewiss. Nun melden offenbar Topklubs aus Italien und England Interesse an.

Zwei internationale Topklubs haben offenbar die Fühler nach Nationaltorhüter Alexander Nübel ausgestreckt. Wie die Sport Bild berichtet, haben Juventus und Manchester City Kontakt zum Management des Keepers aufgenommen.

Nübel war für drei Jahre an den VfB Stuttgart verliehen, beim FC Bayern läuft sein Vertrag noch bis 2030. In München planen die Verantwortlichen aber nicht mehr mit ihm – und stehen einem Verkauf daher offen gegenüber.

Dem Bericht zufolge schwebt dem FCB eine Ablöse zwischen zehn und 15 Millionen Euro für den 29-Jährigen vor.

Nübel hätte bei Juve und City starke Konkurrenz

Bei Juve würde sich Nübel mit Michele Di Gregorio messen, der in seiner ersten Saison als Stammtorhüter der Alten Dame 37 Spiele absolvierte und dabei starke 17 Mal ohne Gegentor blieb.