Fußballtransfers: Bayer-Abschied? Grimaldo legt nach

Felix Kunkel 30.05.2026 • 15:35 Uhr Die Zukunft von Alejandro Grimaldo scheint weiter offen zu sein. Der Spanier von Bayer Leverkusen liebäugelt erneut offen mit einem Wechsel nach Spanien.

Alejandro Grimaldo hat einmal mehr mit Aussagen zu seinen Zukunftsplänen aufhorchen lassen. „Das ist nach wie vor mein Ziel, und wenn es jetzt nicht klappt, wird es auch nächstes Jahr noch mein Ziel sein, und wenn nicht, dann im Jahr darauf“, sagte der Profi von Bayer Leverkusen offen hinsichtlich einer Rückkehr nach Spanien im AS-Interview.

Er sei jemand, der sehr klare Vorstellungen habe und sehr ehrgeizig sei. „Ich möchte bei einem großen Verein in Spanien spielen. Und ich glaube, dass die Liga perfekt zu meinen Voraussetzungen passt“, betonte der 30 Jahre alte Außenverteidiger weiter.

Grimaldo steht bei Bayer Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag, über seine Zukunft wird aber bereits seit geraumer Zeit diskutiert. Auch weil er nicht zum ersten Mal seine Abschiedsgedanken offenbarte.

Leverkusen: Grimaldo schwärmt von Alonso

Derweil erinnert sich der Spanier gerne an seine Zusammenarbeit mit Ex-Bayer-Coach Xabi Alonso zurück. „Xabi hat viel auf mich gesetzt. Er mochte mich“, blickte Grimaldo auf seinen Wechsel nach Leverkusen zurück. „Ich wollte ein gutes Projekt, einen Trainer, der mir vertraut, und in einer ebenfalls wichtigen Liga wachsen.“