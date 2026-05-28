Legt der FC Barcelona mit einem 100-Millionen-Mann nach?

Philipp Heinemann 28.05.2026 • 11:48 Uhr Von Geldsorgen keine Spur! Der FC Barcelona streckt nach der Einigung im Fall Anthony Gordon offenbar die Fühler nach dem nächsten teuren Topstar aus.

Der FC Barcelona legt nach der angeblichen Einigung mit Newcastle United über einen Transfer von Anthony Gordon offenbar direkt nach!

Wie der Transferexperte Fabrizio Romano und spanische Medien übereinstimmend berichten, bastelt der Verein von Trainer Hansi Flick intensiv an einer Verpflichtung von Julián Álvarez.

Laut Romano bereiten die Katalanen bereits ein erstes offizielles Angebot an dessen Verein Atlético Madrid vor. Der Spieler soll seinen Wechselwunsch schon vor geraumer Zeit hinterlegt haben.

So will Barca den Álvarez-Deal klarmachen

Mundo Deportivo berichtet, dass Barca mit einer Ablöse in einer Größenordnung von 100 Millionen Euro rechnet. Als Trumpf in den Verhandlungen soll der Zeitung zufolge der ehemalige Atlético-Spieler und heutige Spielerberater Juanma López dienen, der beste Beziehungen zu seinem Ex-Klub unterhält.

Der Transfer-Journalist Ben Jacobs schreibt allerdings, dass Atlético seinen Angreifer teurer verkaufen will, als einst Antoine Griezmann. Dieser war für 120 Millionen Euro zu Barca gegangen.

In Barcelona würde der Stürmerstar Álvarez (26 Jahre, bis 2030 an Atlético gebunden) den jüngst verabschiedeten Robert Lewandowski beerben.