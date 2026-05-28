Kommt es zu einem Tausch-Deal? Juve buhlt um Bayern-Star!

Stefan Kumberger , Philipp Heinemann 28.05.2026 • 09:59 Uhr Minjae Kim ist beim FC Bayern nur noch Ersatz. In Italien soll es Interesse geben - und womöglich auch einen Ersatz.

Italiens Rekordmeister Juventus Turin bemüht sich offenbar um eine Verpflichtung des Südkoreaners Minjae Kim von Bayern München. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, haben die Italiener bereits Kontakt zum deutschen Rekordmeister aufgenommen.

Kim gilt demnach als Wunschtransfer von Juves Trainer Luciano Spalletti, der den Abwehrspieler aus der gemeinsamen Zeit bei der SSC Neapel kennt.

2023 hatten Spalletti und Kim den Meistertitel in der Serie A gewonnen. Kim könnte mit einem Leihvertrag nach Turin ziehen.

Kim zu Juve – Bremer zu Bayern?

Dafür ist Juve bereit, den brasilianischen Verteidiger Bremer abzugeben, der beim FC Bayern Interesse geweckt haben soll, wie die Gazzetta berichtet. Mit dem WM-Fahrer wurde Bayern schon einmal in Verbindung gebracht. Sein Preis soll bei rund 40 Millionen Euro liegen.

Kim steht seit drei Jahren bei den Münchnern unter Vertrag. Nach Informationen von SPORT1 sind die Bayern mit den Auftritten des Südkoreaners nicht unzufrieden. Der 29-Jährige kam in der laufenden Saison auf 37 Einsätze, wenn auch nur selten von Beginn an. Meist präsentierte er sich dabei als durchaus verlässlicher Backup.

Kim bezieht in München allerdings ein Gehalt, das mit seiner aktuellen Rolle als Backup nicht mehr zusammenpasst. Der Spieler selbst gab jüngst an, sich mit der Rolle aber angefreundet zu haben.

Noch läuft der Vertrag bis 2028. Die Münchner, die vor drei Jahren 50 Millionen Euro für Kim an Neapel zahlten, fordern angeblich mindestens 30 Millionen Euro, eine Leihe werde noch geprüft.