Nach Kabinen-Eklat: PSG fühlt bei Real-Star vor

Jannis Blank 14.05.2026 • 22:24 Uhr Paris Saint-Germain beschäftigt sich offenbar mit Federico Valverde. Nach dem Eklat bei Real Madrid und den Gerüchten um mögliche Verkäufe soll PSG bereits informell vorgefühlt haben.

Paris Saint-Germain hat offenbar Interesse an Federico Valverde signalisiert. Das berichtet die spanische Zeitung AS. Der französische Hauptstadtklub soll am Wochenende informell Kontakt aufgenommen haben, um sich nach der Situation des Uruguayers zu erkundigen.

Demnach ging es bei der Anfrage vor allem darum, nach der Auseinandersetzung mit Aurélien Tchouaméni informell vorzufühlen. Konkrete Verhandlungen oder finanzielle Gespräche soll es bislang nicht gegeben haben.

PSG bringt sich bei Valverde in Stellung

PSG beobachtet Valverde wohl bereits seit längerer Zeit, allerdings galt eine Verpflichtung bislang als nahezu unmöglich. Valverde selbst strebt offenbar keinen Wechsel an. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Durch die jüngsten Ereignisse bei Real Madrid scheint sich die Situation nun zumindest leicht verändert zu haben. Valverde war nach der Auseinandersetzung mit Tchouaméni wegen eines Schädel-Hirn-Traumas ins Krankenhaus gebracht worden und trainiert momentan individuell.

Tauziehen um Valverde?

Der Vorfall hatte für massive Schlagzeilen rund um Real gesorgt. Sowohl Valverde als auch Tchouaméni sind mit hohen Geldstrafen belegt worden. Sportliche Sanktionen hat es allerdings nicht gegeben.